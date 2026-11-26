Andy Taylor ist tot. Der ehemalige Gitarrist von Duran Duran starb am Montag, 23. November 2026, friedlich zu Hause im Kreis seiner Familie. Das gaben seine Angehörigen und die Band am Mittwochabend in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Mit seinem Gitarrenspiel hatte Taylor den Sound einer der erfolgreichsten britischen Popgruppen der 1980er-Jahre entscheidend geprägt.

Todesursache: Andy Taylor litt an metastasiertem Prostatakrebs

Die Todesursache von Andy Taylor war nach Angaben seiner Familie und der Band Prostatakrebs. Wie der britische «Guardian» berichtet, wurde bei dem Musiker bereits 2018 metastasierter Prostatakrebs im vierten Stadium diagnostiziert.

Vier Jahre später machte Taylor seine Erkrankung öffentlich. Als Duran Duran im November 2022 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Zeremonie in Los Angeles teilnehmen. Stattdessen verlas Sänger Simon Le Bon einen Brief des Gitarristen, in dem dieser seine Erkrankung als unheilbar bezeichnete.

Trotz der schweren Krankheit blieb Taylor musikalisch aktiv. 2023 veröffentlichte er das Soloalbum «Man's a Wolf to Man» und wirkte am Duran-Duran-Album «Danse Macabre» mit.

Mit Duran Duran wurde Andy Taylor zum Weltstar

Andy Taylor wurde am 16. Februar 1961 im nordenglischen Tynemouth geboren. Mit elf Jahren begann er Gitarre zu spielen, 1980 stiess er zu Duran Duran. Sein kraftvolles Gitarrenspiel verlieh dem Synthie-Pop der Band eine rockige Note. Taylor war an der Entstehung internationaler Hits wie «Rio», «Save a Prayer» und «Girls on Film» beteiligt.