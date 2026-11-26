Restaurants in der Schweiz gehören auch 2027 zur internationalen Spitze der Gastronomie. Das zeigt die neue Rangliste des Gastronomieführers La Liste, die über 1000 Restaurants aus 74 Ländern und 654 Städten umfasst. Insgesamt sind 110 Restaurants neu im weltweiten Ranking vertreten. Die höchste Bewertung unter den Schweizer Adressen erhält das Cheval Blanc by Peter Knogl im Grand Hôtel Les Trois Rois in Basel.

La Liste 2027: Das sind die besten Restaurants der Schweiz

Mit 99,5 von 100 möglichen Punkten führt das Cheval Blanc die Schweizer Rangliste an. Knapp dahinter folgen das Memories in Bad Ragaz und das Schloss Schauenstein in Fürstenau mit jeweils 99 Punkten. Auf 98 Punkte kommt das Restaurant de l'Hôtel de Ville in Crissier, gefolgt vom La Brezza in Arosa mit 97 Punkten.