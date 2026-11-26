Restaurants in der Schweiz gehören auch 2027 zur internationalen Spitze der Gastronomie. Das zeigt die neue Rangliste des Gastronomieführers La Liste, die über 1000 Restaurants aus 74 Ländern und 654 Städten umfasst. Insgesamt sind 110 Restaurants neu im weltweiten Ranking vertreten. Die höchste Bewertung unter den Schweizer Adressen erhält das Cheval Blanc by Peter Knogl im Grand Hôtel Les Trois Rois in Basel.
La Liste 2027: Das sind die besten Restaurants der Schweiz
Mit 99,5 von 100 möglichen Punkten führt das Cheval Blanc die Schweizer Rangliste an. Knapp dahinter folgen das Memories in Bad Ragaz und das Schloss Schauenstein in Fürstenau mit jeweils 99 Punkten. Auf 98 Punkte kommt das Restaurant de l'Hôtel de Ville in Crissier, gefolgt vom La Brezza in Arosa mit 97 Punkten.
Cheval Blanc by Peter Knogl, Basel – 99,5 Punkte
Memories, Bad Ragaz – 99 Punkte
Schloss Schauenstein, Fürstenau – 99 Punkte
Restaurant de l'Hôtel de Ville, Crissier – 98 Punkte
La Brezza Arosa, Arosa – 97 Punkte
The Restaurant, Zürich – 95,5 Punkte
7132 Silver, Vals – 95 Punkte
Da Vittorio – Hôtel Carlton, St. Moritz – 95 Punkte
Gilles Varone, Savièse – 95 Punkte
Maison Wenger, Le Noirmont – 95 Punkte
The Japanese – The Chedi Andermatt, Andermatt – 95 Punkte
Da sich fünf Restaurants mit jeweils 95 Punkten den siebten Platz innerhalb der Schweiz teilen, umfasst die Schweizer Top Ten insgesamt elf Adressen.
Zürich ist im Schweizer Restaurant-Ranking am stärksten vertreten
Mit vier ausgezeichneten Restaurants ist Zürich die am häufigsten vertretene Schweizer Stadt. Neben The Restaurant mit 95,5 Punkten finden sich auch das IGNIV und The Counter mit jeweils 87,5 Punkten sowie das Widder mit 80 Punkten auf der Liste.
Genf ist mit drei Restaurants vertreten: L'Atelier de Joel Robuchon erreicht 82,5 Punkte, das Bayview und L'Aparté erhalten jeweils 77,5 Punkte. Insgesamt erzielen 16 der 37 Schweizer Restaurants mindestens 90 von 100 möglichen Punkten.
So ermittelt La Liste die besten Restaurants der Welt
Für seine Rangliste wertet La Liste rund 1850 internationale Quellen sowie Millionen von Online-Gästebewertungen aus. Dazu gehören Gastronomieführer, Zeitungen, Zeitschriften und die Urteile unabhängiger Restaurantkritiker und Blogger.
Um die unterschiedlichen Bewertungssysteme miteinander vergleichen zu können, werden sämtliche Ergebnisse auf eine einheitliche Skala von 0 bis 100 Punkten übertragen. Die einzelnen Quellen werden nach ihrer Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit, Fachkompetenz und Relevanz gewichtet.
Die Urteile professioneller Quellen machen 90 Prozent der Gesamtbewertung aus, während Online-Gästebewertungen mit 10 Prozent einfliessen. Die konkreten Gewichtungsfaktoren der einzelnen Quellen werden in der veröffentlichten Methodik nicht genannt.