Lieber an die bediente Metzgereitheke oder direkt zum Kühlregal? Und woran lässt sich gutes Fleisch überhaupt erkennen? Philipp Landl, gelernter Metzger und Category Product Manager Fleisch bei Coop, beantwortet im Interview die wichtigsten Fragen rund um den Fleischkauf.
Woran erkenne ich als Laie gutes Fleisch? Welche Merkmale sind besonders wichtig?
Gutes Fleisch erkennt man am Gesamtbild. Dazu gehören eine für die Fleischart typische Farbe, eine frische Oberfläche und eine sorgfältige Verarbeitung. Bei Rindfleisch kann eine feine Fettmarmorierung für zusätzlichen Geschmack und Saftigkeit sorgen. Wichtig sind für mich auch die Herkunft, die richtige Kühlung und die Haltbarkeit. Die Farbe allein ist jedoch kein verlässliches Qualitätsmerkmal.
Ist Fleisch von der bedienten Metzgereitheke automatisch besser als abgepacktes Fleisch aus dem Kühlregal?
Nein, qualitativ hochwertiges Fleisch gibt es in beiden Verkaufsformen. Der grosse Vorteil der bedienten Metzgereitheke liegt in der persönlichen Beratung, dem individuellen Zuschnitt und der Möglichkeit, die gewünschte Menge zu wählen. Abgepacktes Fleisch bietet wiederum eine praktische und unkomplizierte Einkaufsmöglichkeit. Beide haben ihre Stärken.
Wann lohnt es sich, für Fleisch mehr Geld auszugeben – und wann nicht?
Coop-Metzger verrät: Diese Fehler machen viele beim Fleischkauf | Südostschweiz
Das hängt vom Anlass und den persönlichen Ansprüchen ab. Wer beispielsweise ein besonderes Fleischstück, einen speziellen Zuschnitt oder zusätzliche Anforderungen an die Tierhaltung wünscht, ist möglicherweise bereit, mehr auszugeben. Gleichzeitig gibt es viele preisgünstigere Fleischstücke, die bei richtiger Zubereitung geschmacklich absolut überzeugen. Guter Fleischgenuss ist nicht ausschliesslich eine Frage des Preises.
Was ist der häufigste Fehler, den Kundinnen und Kunden beim Fleischkauf machen?
Oft wird zu wenig darauf geachtet, welches Fleischstück sich für welche Zubereitung eignet. Nicht jedes Stück ist zum Kurzbraten geeignet, und manche entfalten ihren vollen Geschmack erst durch langsames Garen. Wer das passende Stück für sein Gericht auswählt, hat bereits einen wichtigen Schritt zu einem guten Ergebnis gemacht.
Welche Frage sollten Kunden an der Fleischtheke viel häufiger stellen?
Ganz einfach: «Welches Fleischstück würden Sie mir für dieses Gericht empfehlen?» Unsere Fleischfachleute verfügen über viel Fachwissen und können wertvolle Tipps zur Auswahl und Zubereitung geben. Oft entdeckt man dadurch auch Fleischstücke, die man bisher noch gar nicht kannte.
Was machen die meisten Menschen bei der Lagerung oder beim Einfrieren von Fleisch falsch?
Oft wird unterschätzt, wie wichtig die richtige Kühlung ist. Frisches Fleisch sollte nach dem Einkauf möglichst rasch in den Kühlschrank und gemäss den Angaben auf der Verpackung gelagert werden, grundsätzlich bei unter fünf Grad. Beim Einfrieren empfehle ich, das Fleisch portionsweise und möglichst luftdicht zu verpacken. Zum Auftauen gehört es in den Kühlschrank und nicht bei Raumtemperatur auf die Küchenablage.
Woran erkenne ich, dass Fleisch nicht mehr geniessbar ist? Und wann kann es trotz unauffälligem Aussehen und Geruch unsicher sein?
Ein unangenehmer Geruch, eine schmierige Oberfläche oder auffällige Veränderungen können Hinweise auf verdorbenes Fleisch sein. Allerdings lassen sich krankmachende Keime nicht immer durch Aussehen oder Geruch erkennen. Deshalb sind eine durchgehende Kühlung und das Verbrauchsdatum besonders wichtig. Ist dieses Datum überschritten, sollte frisches Fleisch nicht mehr konsumiert werden, selbst wenn es noch einwandfrei erscheint.
Was ist der häufigste Fehler bei der Zubereitung von Fleisch, und wie lässt er sich vermeiden?
Ein häufiger Fehler ist, dass nicht jedes Fleischstück seinen Eigenschaften entsprechend zubereitet wird. Während sich zarte Stücke zum Kurzbraten eignen, benötigen andere mehr Zeit und eine schonende Garung. Wichtig sind die passende Temperatur und Garzeit. Bei Geflügel und Hackfleisch muss zudem besonders auf ein ausreichendes Durchgaren geachtet werden. Ein Fleischthermometer kann dabei sehr hilfreich sein.
Wie viel Fleisch isst die Schweizer Bevölkerung?
Laut dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) lag der rechnerische Fleischverbrauch in der Schweiz 2025 insgesamt bei 51,2 Kilogramm pro Kopf. 2017 waren es noch 52 Kilogramm.
Gemäss einer Auswertung der MACH-Konsumentenstudie durch Swissveg ernähren sich 2026 rund 4,9 Prozent der Schweizer Bevölkerung ab 14 Jahren vegetarisch oder vegan. Der Anteil der vegan lebenden Menschen liegt bei 0,8 Prozent.