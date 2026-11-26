Lieber an die bediente Metzgereitheke oder direkt zum Kühlregal? Und woran lässt sich gutes Fleisch überhaupt erkennen? Philipp Landl, gelernter Metzger und Category Product Manager Fleisch bei Coop, beantwortet im Interview die wichtigsten Fragen rund um den Fleischkauf.

Woran erkenne ich als Laie gutes Fleisch? Welche Merkmale sind besonders wichtig?

Gutes Fleisch erkennt man am Gesamtbild. Dazu gehören eine für die Fleischart typische Farbe, eine frische Oberfläche und eine sorgfältige Verarbeitung. Bei Rindfleisch kann eine feine Fettmarmorierung für zusätzlichen Geschmack und Saftigkeit sorgen. Wichtig sind für mich auch die Herkunft, die richtige Kühlung und die Haltbarkeit. Die Farbe allein ist jedoch kein verlässliches Qualitätsmerkmal.

Ist Fleisch von der bedienten Metzgereitheke automatisch besser als abgepacktes Fleisch aus dem Kühlregal?

Nein, qualitativ hochwertiges Fleisch gibt es in beiden Verkaufsformen. Der grosse Vorteil der bedienten Metzgereitheke liegt in der persönlichen Beratung, dem individuellen Zuschnitt und der Möglichkeit, die gewünschte Menge zu wählen. Abgepacktes Fleisch bietet wiederum eine praktische und unkomplizierte Einkaufsmöglichkeit. Beide haben ihre Stärken.

Wann lohnt es sich, für Fleisch mehr Geld auszugeben – und wann nicht?