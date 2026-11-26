Aktueller Rückruf bei Coop: Verbrauchsdatum von Fleisch falsch deklariert
Der Schweizer Detailhändler Coop informiert über einen Produktrückruf. Bei drei Roastbeef-Produkten wurde versehentlich der 29. Dezember 2026 als Verbrauchsdatum angegeben. Tatsächlich sind die Fleischprodukte nur bis zum 29. November 2026 zum Verzehr vorgesehen.
Rückruf bei Coop: Diese Roastbeef-Produkte sind betroffen
Der Rückruf betrifft folgende Produkte mit dem aufgedruckten Verbrauchsdatum vom 29. Dezember 2026:
- Bell Roastbeef (ca. 70 Gramm): Artikelnummer 3.445.871, Kilopreis 74.50 Franken
- Naturafarm Roastbeef (ca. 80 Gramm): Artikelnummer 6.045.992, Kilopreis 78 Franken
- Coop Roastbeef (ca. 110 Gramm): Artikelnummer 6.045.995, Kilopreis 73 Franken
Packungen mit einem anderen Verbrauchsdatum sind vom Rückruf ausgenommen. Laut Coop können die betroffenen Fleischprodukte bis zum 29. November 2026 bedenkenlos konsumiert werden. Danach wird vom Verzehr abgeraten.