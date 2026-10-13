Panorama

Zu schnell gefahren? Diese Tabellen zeigen die Bussen innerorts, ausserorts und auf Autobahnen. Entscheidend ist die Überschreitung nach Sicherheitsabzug.

Geschwindigkeitsbussen in der Schweiz hängen davon ab, wo und wie deutlich das Tempolimit überschritten wurde. Für kleinere Verstösse gelten feste Ordnungsbussen. Bei höheren Überschreitungen folgt eine Anzeige; zusätzlich können eine Verwarnung oder ein Führerausweisentzug folgen.

Wichtig: Alle Überschreitungen in den folgenden Tabellen gelten nach Abzug der Geräte- und Messunsicherheit. Die auf dem Tacho angezeigte Geschwindigkeit ist deshalb keine ausreichende Grundlage, um eine Busse zu bestimmen.

Wie hoch sind die Geschwindigkeitsbussen in der Schweiz?

Die festen Ordnungsbussen unterscheiden zwischen innerorts, ausserorts einschliesslich Autostrassen und Autobahnen: