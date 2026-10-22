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Wie lange darf man in der Blauen Zone parkieren? Wann braucht es am Sonntag eine Parkscheibe? Die wichtigsten Regeln in der Schweiz – mit Zeitbeispielen und Informationen zu Parkkarten.

In der Blauen Zone in der Schweiz gilt grundsätzlich: Parkscheibe auf den nächsten Stunden- oder Halbstundenstrich nach der tatsächlichen Ankunft stellen. Ab der eingestellten Zeit dürft ihr normalerweise eine Stunde parkieren. Über Mittag und am Abend gelten besondere Regeln. Die zeitliche Beschränkung gilt normalerweise von Montag bis Samstag zwischen 8 und 19 Uhr. Zusatztafeln können andere Vorgaben machen. Deshalb lohnt sich vor dem Weggehen immer ein Blick auf die Signalisation.

Parkscheibe einstellen: So funktioniert es in der Schweiz

Der Pfeil muss genau auf den Strich zeigen, der auf eure tatsächliche Ankunft folgt. Stellt ihn nicht zwischen zwei Markierungen und rundet die Zeit nicht ab.

Beispiel: Ihr parkiert um 9.05 Uhr. Dann stellt ihr die Parkscheibe auf 9.30 Uhr und müsst spätestens um 10.30 Uhr wegfahren.

Legt die Parkscheibe gut sichtbar hinter die Frontscheibe. Kontrolliert beim Aussteigen, ob die Anzeige vollständig lesbar ist.

Wie lange darf man in der Blauen Zone parkieren?

Ausserhalb der Sonderzeiten gilt eine Stunde ab der korrekt eingestellten Ankunftszeit. Durch das vorgeschriebene Einstellen auf den nächsten Strich ist die tatsächliche Standzeit häufig länger.

Diese Beispiele gelten für die normale Blaue Zone an einem Werktag ohne abweichende Signalisation: