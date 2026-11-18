Wer bereits eine AHV-Altersrente erhält und auch im Dezember Anspruch darauf hat, muss für die zusätzliche Zahlung keinen Antrag stellen. Die zuständige Ausgleichskasse berechnet den Betrag und zahlt ihn zusammen mit der regulären Dezemberrente aus. Beim Termin lohnt sich ein Blick auf die eigene Kasse: Die erste Auszahlung erfolgt nicht überall am selben Tag.
Kommt die 13. AHV-Rente als separate Überweisung?
Zusammen mit der Dezemberrente bedeutet nicht zwingend in einer einzigen Überweisung: Die Eidgenössische Ausgleichskasse kündigt für ihre Rentnerinnen und Rentner zwei separate Zahlungen an. Die reguläre Monatsrente und die 13. Altersrente werden beide am 4. Dezember überwiesen. Auf der Zahlungsanzeige lässt sich erkennen, welche Zahlung gemeint ist. Dafür müssen die Beziehenden nichts unternehmen. Diese Angaben gelten für die Kundschaft der Eidgenössischen Ausgleichskasse.
Wann kommt die 13. AHV-Rente aufs Konto?
Die SVA Graubünden kündigt die Auszahlung für Montag, 7. Dezember 2026, an. Auch die SVA Zürich nennt den 7. Dezember. Die SVA Aargau hat den 3. Dezember als Auszahlungstermin veröffentlicht. Massgebend ist die Ausgleichskasse, die eure Dezemberrente auszahlt. Der Auszahlungstermin und der Zeitpunkt, an dem ihr die Gutschrift auf dem Konto seht, können auseinanderliegen.
Wie viel Geld gibt es im Dezember zusätzlich?
Die 13. AHV-Rente entspricht einem Zwölftel der Altersrenten, die ihr im Kalenderjahr 2026 erhalten habt. War eure Altersrente von Januar bis Dezember gleich hoch, entspricht der Zuschlag einer regulären Monatsrente. Wer erst im Laufe des Jahres in Rente ging oder wessen Rente sich geändert hat, kann einen anderen Betrag erhalten. Kinderrenten und der AHV-21-Rentenzuschlag für Frauen der Übergangsgeneration zählen bei der Berechnung nicht mit.
Zwei Rechenbeispiele:
Ausbezahlte Altersrente 2026
13. AHV Rente
Dezemberrente inklusive Zuschlag
Januar bis Dezember: je 2'000 Franken
2'000 Franken
4'000 Franken
Juli bis Dezember: je 2'000 Franken
1'000 Franken
3'000 Franken
Die Beispiele rechnen ausschliesslich mit der AHV-Altersrente. Wer im Dezember nur eine IV- oder Hinterlassenenrente bezieht, erhält dafür keine 13. Rente. Ergänzungsleistungen werden wegen des Zuschlags nicht gekürzt: Er zählt bei ihrer Berechnung nicht als Einnahme.
Was tun, wenn die Zahlung fehlt oder der Betrag nicht stimmt?
Prüft zuerst den Auszahlungstermin eurer Ausgleichskasse und die eingegangenen Rentenzahlungen. Beachtet dabei: Die reguläre Dezemberrente und die 13. AHV-Rente können als zwei separate Überweisungen erscheinen.
Fällt die Zahlung tiefer aus als erwartet, schaut nach, ob ihr die Rente das ganze Jahr bezogen habt und ob sich der Monatsbetrag verändert hat. Bleibt die Abweichung unklar oder fehlt die Gutschrift, wendet euch an die Ausgleichskasse, die eure Dezemberrente auszahlt. Sie ist für die genaue Berechnung zuständig.