Wer bereits eine AHV-Altersrente erhält und auch im Dezember Anspruch darauf hat, muss für die zusätzliche Zahlung keinen Antrag stellen. Die zuständige Ausgleichskasse berechnet den Betrag und zahlt ihn zusammen mit der regulären Dezemberrente aus. Beim Termin lohnt sich ein Blick auf die eigene Kasse: Die erste Auszahlung erfolgt nicht überall am selben Tag.

Kommt die 13. AHV-Rente als separate Überweisung?

Zusammen mit der Dezemberrente bedeutet nicht zwingend in einer einzigen Überweisung: Die Eidgenössische Ausgleichskasse kündigt für ihre Rentnerinnen und Rentner zwei separate Zahlungen an. Die reguläre Monatsrente und die 13. Altersrente werden beide am 4. Dezember überwiesen. Auf der Zahlungsanzeige lässt sich erkennen, welche Zahlung gemeint ist. Dafür müssen die Beziehenden nichts unternehmen. Diese Angaben gelten für die Kundschaft der Eidgenössischen Ausgleichskasse.

Wann kommt die 13. AHV-Rente aufs Konto?

Die SVA Graubünden kündigt die Auszahlung für Montag, 7. Dezember 2026, an. Auch die SVA Zürich nennt den 7. Dezember. Die SVA Aargau hat den 3. Dezember als Auszahlungstermin veröffentlicht. Massgebend ist die Ausgleichskasse, die eure Dezemberrente auszahlt. Der Auszahlungstermin und der Zeitpunkt, an dem ihr die Gutschrift auf dem Konto seht, können auseinanderliegen.