Jahresrückblick: Das war der Dezember 2023 in Graubünden

Top 5 der meistgeklickten Artikel:

Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei und ein eingestürztes Hausdach. Diese zwei Themen haben euch als Online-Leserschaft im Dezember am meisten bewegt. Das zeigen unsere Top 5 der am häufigsten geklickten Artikel auf «suedostschweiz.ch».

1. Tierischer Einsatz für die Kantonspolizei Graubünden am Weihnachtsmorgen

Am 25. Dezember rücken eine Polizistin und ein Polizist aus, um in Celerina zwei Pferde einzufangen.