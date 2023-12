Vier Verletzte bei Frontalkollision in Landquart

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, hat sich am Montagabend um 16.35 Uhr eine Frontalkollision in Landquart ereignet. Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr von Davos kommend in Richtung Landquart auf der Nationalstrasse N28. Auf der Höhe Ganda kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto, das von einem 71-Jährigen gelenkt wurde. Die beiden Autofahrer sowie deren jeweilige Mitfahrerin wurden leicht bis mittelschwer verletzt.

Gemäss der Mitteilung waren der Rettungsdienst Schiers, die Rettung Chur, die Rettung St. Gallen und die Rega vor Ort. Sie versorgten die Verletzten und brachten sie ins Spital nach Schiers sowie ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Bis zur Freigabe der Strasse um 19.10 Uhr wurde der Verkehr wechselseitig über die Chlusstrasse geleitet. (red)