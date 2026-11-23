Hollywood auf der Couch, eine Aussenwette in der Schweiz und zwei neue Gastgeber: Für «Wetten, dass..?» am Samstag, 5. Dezember 2026, hat das ZDF erste Gäste und Mitwirkende angekündigt. Bill und Tom Kaulitz führen gemeinsam durch den Abend aus Halle an der Saale. Los geht es um 20.15 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming.

Dwayne Johnson und Kevin Hart werden Wettpaten

Mit Dwayne «The Rock» Johnson und Kevin Hart nehmen zwei international bekannte Schauspieler auf der berühmten Couch Platz. Die beiden standen unter anderem für die «Jumanji»-Filme gemeinsam vor der Kamera. Bei «Wetten, dass..?» werden sie als Wettpaten mitfiebern.

Für Tom Kaulitz stehen die Begegnungen und die Wettideen im Mittelpunkt: «Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten.»

Sein Bruder Bill wünscht sich einen Abend mit Lachern und überraschenden Momenten – und solchen, «die ans Herz gehen».

Hazel Brugger begleitet die Aussenwette in Sursee

Auch die Schweiz wird Teil der Sendung: Hazel Brugger moderiert die Aussenwette auf dem Campus Sursee im Kanton Luzern. Was die Beteiligten dort leisten müssen, geht aus der Ankündigung noch nicht hervor.