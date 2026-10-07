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Acht Frauen, ein 150 Millionen Dollar teures Collier und die Met Gala als Schauplatz: «Ocean's 8» setzt auf einen gross angelegten Coup.

Im TV Programm heute wartet mit «Ocean's 8» eine Krimikomödie mit einigen der bekanntesten Namen Hollywoods. Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna und Helena Bonham Carter gehören zur Besetzung des Films aus dem Jahr 2018. Zu sehen ist er am Mittwoch, 7. Oktober, von 20.15 bis 22.35 Uhr bei Kabel Eins.

Darum geht es in «Ocean's 8»

Debbie Ocean (Sandra Bullock), die jüngere Schwester des verstorbenen Danny Ocean, kommt auf Bewährung aus dem Gefängnis. Statt sich zur Ruhe zu setzen, weiht sie ihre frühere Komplizin Lou Miller (Cate Blanchett) in einen Plan ein, den sie schon länger vorbereitet: Während der Met Gala soll ein Cartier-Collier im Wert von 150 Millionen US-Dollar gestohlen werden.

Dafür stellen die beiden eine Gruppe von Spezialistinnen zusammen. Zum Team gehören unter anderem Hackerin Nine Ball (Rihanna), Taschendiebin Constance (Awkwafina), Schmuckexpertin Amita (Mindy Kaling) sowie Filmstar Daphne Kluger (Anne Hathaway), die das kostbare Schmuckstück bei der Gala tragen soll.

«Ocean's 8» vereint zahlreiche Stars

Neben Bullock, Blanchett, Hathaway und Rihanna sind Sarah Paulson, Mindy Kaling, Awkwafina und Helena Bonham Carter in zentralen Rollen zu sehen. Richard Armitage spielt Claude Becker, James Corden den Versicherungsermittler John Frazier. Hinzu kommen zahlreiche prominente Gastauftritte während der Met Gala, darunter Anna Wintour, Heidi Klum, Serena Williams und Kim Kardashian.

Gedreht wurde in New York, unter anderem im Metropolitan Museum of Art und im Luxushotel The Pierre. Regie führte Gary Ross, der das Drehbuch gemeinsam mit Olivia Milch schrieb. Eine Besonderheit für das deutschsprachige Publikum: Sandra Bullock spricht in mehreren Szenen Deutsch und unterhält sich während der Gala auch mit Heidi Klum in deutscher Sprache.