Unterhaltung

Eine deutsche Komödie aus den frühen 90er-Jahren machte sich den damaligen Kult um schnelle Autos zunutze. Am Montagabend steht der Film mit Til Schweiger im TV-Programm.

Mit «Manta Manta» kam 1991 eine Komödie ins Kino, die auf die damalige Welle der Mantafahrer-Witze reagierte. Til Schweiger spielt Bertie, Tina Ruland ist als Uschi und Michael Kessler als Klausi zu sehen.

Im Mittelpunkt stehen Bertie und seine Clique, für die der Opel Manta weit mehr als ein Fortbewegungsmittel ist. Als Bertie sich mit einem Mercedes-Fahrer auf ein Rennen einlässt, gerät sein ohnehin turbulentes Leben zusätzlich durcheinander. Viel mehr muss man vor der Ausstrahlung nicht wissen: Autos, Rivalitäten und Mantawitze bestimmen die Komödie.

«Manta Manta» entwickelte sich zum Kultfilm

Die Zahl der Kinobesucher belief sich nach dem Start auf rund 1,2 Millionen. Bei der ersten RTL-Ausstrahlung im Jahr 1993 sollen 11,48 Millionen Menschen eingeschaltet haben.

Mehr als drei Jahrzehnte später kehrten Til Schweiger, Tina Ruland und Michael Kessler für «Manta Manta – Zwoter Teil» zurück. Der zweite Film startete am 30. März 2023 im Kino.

Wann läuft «Manta Manta» im TV?

Kabel Eins zeigt «Manta Manta» am Montag, 5. Oktober 2026, von 20.15 bis 22.10 Uhr. Eine Wiederholung ist demnach für 23.50 bis 01.40 Uhr vorgesehen.