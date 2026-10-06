Unterhaltung

Action, Zeitreisen und ein erbitterter Kampf zwischen Mensch und Maschine: Am Dienstagabend läuft ein vielfach ausgezeichneter Science-Fiction-Klassiker im TV.

Am Dienstag, 6. Oktober, zeigt Kabel Eins «Terminator 2 – Tag der Abrechnung». Der Science-Fiction-Film von James Cameron läuft von 20.15 bis 23.15 Uhr. Die Fortsetzung von «Terminator» kam 1991 ins Kino und spielte weltweit rund 520 Millionen US-Dollar ein.

«Terminator 2» gewann vier Oscars

Bei der Oscarverleihung 1992 war «Terminator 2» sechsmal nominiert. Vier Auszeichnungen gingen schliesslich an den Film: für Tonschnitt, Tonmischung, Make-up und visuelle Effekte. Auch finanziell setzte die Produktion neue Massstäbe. Als erster Film überschritt sie Kosten von 90 Millionen US-Dollar.

Darum geht es in «Terminator 2»

Der junge John Connor (Edward Furlong) soll in der Zukunft zum Anführer des menschlichen Widerstands gegen die Maschinen werden. Skynet will das verhindern und schickt den nahezu unaufhaltsamen T-1000 (Robert Patrick) in die Vergangenheit, um John zu töten.

John bekommt jedoch einen ungewöhnlichen Beschützer zur Seite gestellt: Ein umprogrammierter T-800 (Arnold Schwarzenegger) soll ihn und seine Mutter Sarah Connor (Linda Hamilton) vor dem T-1000 retten. Es beginnt eine gnadenlose Verfolgungsjagd.