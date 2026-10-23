Unterhaltung

In Australien ist sie ein Star, heute sitzt sie bei «The Voice of Germany» auf dem fünften Stuhl: Delta Goodrem bringt erfolgreiche Songs und reichlich Casting-Erfahrung mit.

Ein neues Gesicht zwischen den vertrauten Coaches: In der heutigen Ausgabe von «The Voice of Germany» ist Delta Goodrem zu Gast. Die australische Sängerin begleitet die zweite Battle-Runde als Gast-Coach und entscheidet, welcher Auftritt zum «Battle of the Night» wird. Die Folge läuft am Freitag, 23. Oktober, um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Wer ist Delta Goodrem?

Delta Goodrem ist Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin. Sie wurde am 9. November 1984 in Sydney geboren und ist 41 Jahre alt. Schon als Kind stand sie vor der Kamera, mit 15 unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag. Bekannt wurde sie auch durch die australische Serie «Neighbours», in der sie Nina Tucker spielte.

Der musikalische Durchbruch gelang ihr mit Songs wie «Born to Try» und «Lost Without You». Ihr Debütalbum «Innocent Eyes» zählt zu den meistverkauften Alben Australiens. Über ihre Karriere hinweg verkaufte Goodrem mehr als neun Millionen Alben weltweit. Auch beim Eurovision Song Contest war sie erfolgreich: Mit «Eclipse» erreichte sie 2026 für Australien den vierten Platz.

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