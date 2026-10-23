Ein neues Gesicht zwischen den vertrauten Coaches: In der heutigen Ausgabe von «The Voice of Germany» ist Delta Goodrem zu Gast. Die australische Sängerin begleitet die zweite Battle-Runde als Gast-Coach und entscheidet, welcher Auftritt zum «Battle of the Night» wird. Die Folge läuft am Freitag, 23. Oktober, um 20.15 Uhr auf Sat.1.
Wer ist Delta Goodrem?
Delta Goodrem ist Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin. Sie wurde am 9. November 1984 in Sydney geboren und ist 41 Jahre alt. Schon als Kind stand sie vor der Kamera, mit 15 unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag. Bekannt wurde sie auch durch die australische Serie «Neighbours», in der sie Nina Tucker spielte.
Der musikalische Durchbruch gelang ihr mit Songs wie «Born to Try» und «Lost Without You». Ihr Debütalbum «Innocent Eyes» zählt zu den meistverkauften Alben Australiens. Über ihre Karriere hinweg verkaufte Goodrem mehr als neun Millionen Alben weltweit. Auch beim Eurovision Song Contest war sie erfolgreich: Mit «Eclipse» erreichte sie 2026 für Australien den vierten Platz.
Mit den roten «The Voice»-Stühlen kennt sich Goodrem aus: Sie war über mehrere Staffeln Coach bei der australischen Ausgabe. Die Aufgabe, Gesangstalente einzuschätzen und schwierige Entscheidungen zu treffen, ist ihr deshalb vertraut.
Nico Santos verbindet mit ihrem Besuch auch eine persönliche musikalische Vorliebe. Ihr gemeinsam mit Michael Bolton gesungener Titel «I'm Not Ready» gehöre zu seinen absoluten Lieblingssongs, erklärt er in der Ankündigung des Senders. Goodrems Besuch sei für ihn deshalb auch ein Fan-Moment.
Was entscheidet Delta Goodrem bei den Battles?
Goodrem übernimmt heute kein eigenes Team. Sie berät die Coaches und zeichnet am Ende den stärksten Battle-Auftritt aus.
Das bringt dem betreffenden Team einen konkreten Vorteil: Mit dem gewonnenen Joker darf es in den anschliessenden Teamfights eine Herausforderung ablehnen. Wer aus den einzelnen Battles weiterkommt, entscheiden weiterhin die jeweiligen Team-Coaches.