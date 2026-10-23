Für Jessica Paulo wird es wieder ernst: Die Schweizerin gehört zu den Talenten, die heute, Freitag, 23. Oktober, in der zweiten Battle-Folge von «The Voice of Germany» antreten. Los geht es um 20.15 Uhr auf Sat.1. Als Gast-Coach ist diesmal die australische Sängerin Delta Goodrem dabei. Sie entscheidet am Ende über das «Battle of the Night».
Diese Battles stehen heute auf dem Programm
Für die zweite Battle-Ausgabe sind folgende Zusammenstellungen angekündigt, wie «Schlagerpuls» in seiner Folgenvorschau berichtet:
Team Nico Santos:
Emma Josephine Stappenbeck und Marika
Bjorn Shabanaga und das Duo Tim und Mara
Team Shirin David:
Emma Powda und Mila Bouzid
Jessica Paulo und Hank
Team Rea Garvey:
Anthony Bauer Jr. und Philip Nsubuga
Margo Junique und Luca-Marie Schiavo
Team Michi und Smudo:
Stephanie Joan Lingard und Mel Vardouniotis
May Feiler und Kati Karney
Die Übersicht nennt die angekündigten Paarungen und das Trio. Sie gibt keine verbindliche Auftrittsreihenfolge wieder.
Schweizerin Jessica Paulo trifft auf Opernsänger Hank
Für das Schweizer Publikum dürfte besonders das Battle von Jessica Paulo interessant sein. Die 20-Jährige aus dem Kanton Bern tritt im Team von Shirin David gegen den 46-jährigen Opernsänger Hank aus Berlin an.
Delta Goodrem wählt den aus ihrer Sicht stärksten Battle-Auftritt des Abends. Das betreffende Coach-Team erhält dafür einen Joker, der ihm in den anschliessenden Teamfights einen Vorteil verschafft.
Für die Talente geht es zugleich um die begrenzten Plätze in der nächsten Runde: Jeder Coach beziehungsweise jedes Coach-Duo darf insgesamt neun Talente in die Teamfights mitnehmen. Dabei können aus einem Battle auch mehrere Talente weiterkommen. Ein direktes Duell bedeutet deshalb nicht automatisch, dass nur eine Person bleiben darf.