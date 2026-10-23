Unterhaltung

Acht Battles, vier Teams und eine Schweizer Hoffnung: Heute geht es bei «The Voice of Germany» um die nächsten Plätze in den Teamfights. Diese Talente treten gegeneinander an.

Für Jessica Paulo wird es wieder ernst: Die Schweizerin gehört zu den Talenten, die heute, Freitag, 23. Oktober, in der zweiten Battle-Folge von «The Voice of Germany» antreten. Los geht es um 20.15 Uhr auf Sat.1. Als Gast-Coach ist diesmal die australische Sängerin Delta Goodrem dabei. Sie entscheidet am Ende über das «Battle of the Night».

Diese Battles stehen heute auf dem Programm

Für die zweite Battle-Ausgabe sind folgende Zusammenstellungen angekündigt, wie «Schlagerpuls» in seiner Folgenvorschau berichtet:

Team Nico Santos:

Emma Josephine Stappenbeck und Marika

Bjorn Shabanaga und das Duo Tim und Mara

Team Shirin David:

Emma Powda und Mila Bouzid

Jessica Paulo und Hank

Team Rea Garvey:

Anthony Bauer Jr. und Philip Nsubuga

Margo Junique und Luca-Marie Schiavo

Team Michi und Smudo: