Unterhaltung

In den Blind Auditions überzeugte Jessica Paulo alle vier Coach-Teams. Heute wartet auf die Bernerin eine neue Herausforderung: Im Battle tritt sie gegen den Opernsänger Hank an.

Eine Schweizer Studentin und ein Opernsänger aus Berlin: Bei «The Voice of Germany» treffen heute zwei Talente mit unterschiedlichen musikalischen Hintergründen aufeinander. Die 20-jährige Jessica Paulo aus dem Kanton Bern und der 46-jährige Hank gehören beide zum Team von Shirin David. In der zweiten Battle-Ausgabe müssen sie ihre Coachin erneut überzeugen. Die Sendung läuft am Freitag, 23. Oktober, ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

Jessica Paulo setzt auf einen Song mit persönlicher Bedeutung

Für ihren Battle-Auftritt singt Jessica Paulo «Gratitude» von Brandon Lake. Das Lied handelt für sie nicht nur von einem abstrakten Gefühl: Die Dankbarkeit verbindet sie mit ihrer eigenen Teilnahme an der Castingshow.

«Was mich mit dem Song vor allem jetzt verbindet, ist Dankbarkeit. Ich bin einfach dankbar, dass ich das machen darf», erklärt sie im vom Sender bereitgestellten Interview.

Hank tritt mit «The Sound of Silence» in der Version von Disturbed an. Auch ihm geht es darum, das Publikum über die Botschaft seines Liedes zu erreichen. Für das Battle sind somit zwei unterschiedliche Songs angekündigt.

Nach dem Vierer-Buzzer muss Jessica erneut überzeugen

Mit «Oceans (Where Feet May Fail)» von Hillsong United hatte Jessica in den Blind Auditions alle vier Coach-Teams zum Buzzern gebracht. Für die nächste Runde entschied sie sich für Shirin David.