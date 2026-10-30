In den Blind Auditions wollten ihn alle Coaches in ihrem Team haben. Heute muss sich Janis Eric Thommen bei «The Voice of Germany» erneut beweisen. Der Sänger aus Oberdorf BL steht in der dritten Battle-Folge gemeinsam mit Joel auf der Bühne. Beide erhielten bei ihrem ersten Auftritt einen Vierer-Buzzer. Für Coach Nico Santos treffen damit zwei Talente aufeinander, die bereits zu Beginn der Staffel besonders überzeugen konnten.

Janis freut sich auf das Battle mit Joel

Auf Instagram kündigt Janis seinen nächsten TV-Auftritt an. Dabei macht er deutlich, wie sehr er sich über Joel als Battle-Partner gefreut habe. Auch die gemeinsame Vorbereitung und den Auftritt beschreibt er positiv.

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