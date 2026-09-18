Unterhaltung

Normalerweise bereitet Janis Thommen andere Sänger auf ihre Auftritte vor. Am Samstag steht der Schweizer Vocal Coach selbst auf der «The Voice of Germany»-Bühne – und spürt besonderen Druck.

Für seine Schülerinnen und Schüler ist Janis Eric Thommen normalerweise derjenige, der weiss, was zu tun ist. Der 25-jährige Schweizer arbeitet als Vocal Coach, Sänger und Gesangslehrer. Er erklärt anderen, wie sie ihre Stimme einsetzen und mit schwierigen Situationen auf der Bühne umgehen können. Am Samstagabend werden die Rollen vertauscht.

Als Vocal Coach plötzlich selbst unter Druck

« Ich glaube, da macht man sich schon einen gewissen Druck»

erzählt Thommen im Gespräch mit der «Südostschweiz».

Dass er beruflich mit Stimmen arbeitet, macht die Blind Audition für Thommen nicht unbedingt einfacher.

Wer nach aussen trage, Gesangslehrer zu sein, wolle schliesslich auch zeigen, dass er das selbst umsetzen könne, was er anderen beibringe. Gleichzeitig weiss der Schweizer aus eigener Erfahrung, dass auch bei Profis nicht immer alles perfekt läuft.

Genau diese Einstellung versucht er auch seinen Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Eine Stimme sei schliesslich kein Instrument, das an jedem Tag exakt gleich funktioniere.

Für Thommen ist der Auftritt damit mehr als nur die Chance, eine Runde weiterzukommen: Er präsentiert sich vor einem Millionenpublikum auch als Sänger und Vocal Coach.

Seine Eltern bringen ihn zu «The Voice»

Dabei wäre Thommen beinahe gar nicht bei der Castingshow gelandet.