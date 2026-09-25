Bei «The Voice of Germany» wird am Freitagabend wieder gebuzzert. Am 25. September 2026 läuft die fünfte Folge der aktuellen Staffel. Ab 20.15 Uhr kämpfen die nächsten Talente um einen Platz in einem der vier Coach-Teams. Sat.1 zeigt die Folge im Free-TV, parallel ist sie bei Joyn verfügbar.
Diese Kandidaten sind heute bei The Voice of Germany dabei
In der fünften Blind Audition stehen elf Talente auf der Bühne. Sie kommen aus Deutschland und Italien und bringen musikalisch eine ziemlich breite Mischung mit.
Das sind die Kandidaten und ihre Songs:
Zayed (21, Südtirol): «One and Only» von Adele
Ardina Petre (27, Nürnberg): «Anxiety» von Doechii
Simone Olivetti (36, Südtirol): «Laura non c'è» von Nek
Benjamin Bieck (16, Landkreis Alzey-Worms): «Barfuss am Klavier» von AnnenMayKantereit
Reiner Helmut Reisdorf (65, Köln): «Streets of London» von Ralph McTell
Jessica Movahed Fard (38, Landkreis Cloppenburg): «River» von Bishop Briggs
Aylin Basar (19, Köln): «Die on this Hill» von Sienna Spiro
Kevin Manthei (35, Landkreis Bernkastel-Wittlich): «Sophia Loren» von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys
Kaye Nover (36, Köln): «Wicked Game» von Chris Isaak
Joel (31, Berlin): «Ballerina» von JJ
Lena Bronckhorst (27, Heinsberg): «Someone Like You» von Adele
Benjamin ist das jüngste Talent der Staffel
Besonders jung ist Benjamin Bieck. Der 16-Jährige ist noch Schüler und gehört damit zu den jüngsten Teilnehmern der aktuellen Staffel.
Für seine Blind Audition hat er sich «Barfuss am Klavier» von AnnenMayKantereit ausgesucht. Benjamin nimmt Gesangsunterricht und spielt zudem Posaune in einem Blasorchester. Ein Auftritt bei «The Voice of Germany» sei schon lange einer seiner grössten Träume gewesen.
Die Zuschauer können sogar bereits einen ersten Eindruck von seinem Auftritt bekommen: Joyn hat seine Blind Audition vor der TV-Ausstrahlung veröffentlicht.
Joel wagt sich ein zweites Mal auf die The-Voice-Bühne
Ein Kandidat kennt die berühmten roten Stühle bereits: Joel aus Berlin tritt als sogenannter Allstar erneut bei «The Voice of Germany» an.
Der 31-Jährige arbeitet als Sänger und Schauspieler und war bereits in einer früheren Staffel Teil der Castingshow. Für seinen erneuten Anlauf hat er sich «Ballerina» von JJ ausgesucht.
Ob seine zweite Teilnahme erfolgreicher verläuft und welche Coaches sich für ihn umdrehen, zeigt sich am Freitagabend.
Wann läuft The Voice of Germany heute?
Folge 5 läuft am Freitag, 25. September 2026, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Parallel lässt sich die Sendung bei Joyn streamen. Dort können die Folgen nach der Ausstrahlung zudem auf Abruf angesehen werden.
Bereits einen Tag später geht es weiter: Folge 6 läuft am Samstag, 26. September, ebenfalls um 20.15 Uhr. Dann allerdings nicht auf Sat.1, sondern auf ProSieben. Auch die sechste Folge wird bei Joyn angeboten.