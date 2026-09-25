Unterhaltung

Die Blind Auditions bei «The Voice of Germany» gehen weiter. Elf Talente stellen sich am Freitag den Coaches. Wir zeigen, wer dabei ist und welche Songs sie singen.

Bei «The Voice of Germany» wird am Freitagabend wieder gebuzzert. Am 25. September 2026 läuft die fünfte Folge der aktuellen Staffel. Ab 20.15 Uhr kämpfen die nächsten Talente um einen Platz in einem der vier Coach-Teams. Sat.1 zeigt die Folge im Free-TV, parallel ist sie bei Joyn verfügbar.

Diese Kandidaten sind heute bei The Voice of Germany dabei

In der fünften Blind Audition stehen elf Talente auf der Bühne. Sie kommen aus Deutschland und Italien und bringen musikalisch eine ziemlich breite Mischung mit.

Das sind die Kandidaten und ihre Songs:

Zayed (21, Südtirol): «One and Only» von Adele

«One and Only» von Adele Ardina Petre (27, Nürnberg): «Anxiety» von Doechii

«Anxiety» von Doechii Simone Olivetti (36, Südtirol): «Laura non c'è» von Nek

«Laura non c'è» von Nek Benjamin Bieck (16, Landkreis Alzey-Worms): «Barfuss am Klavier» von AnnenMayKantereit

«Barfuss am Klavier» von AnnenMayKantereit Reiner Helmut Reisdorf (65, Köln): «Streets of London» von Ralph McTell

«Streets of London» von Ralph McTell Jessica Movahed Fard (38, Landkreis Cloppenburg): «River» von Bishop Briggs

«River» von Bishop Briggs Aylin Basar (19, Köln): «Die on this Hill» von Sienna Spiro

«Die on this Hill» von Sienna Spiro Kevin Manthei (35, Landkreis Bernkastel-Wittlich): «Sophia Loren» von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

«Sophia Loren» von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys Kaye Nover (36, Köln): «Wicked Game» von Chris Isaak

«Wicked Game» von Chris Isaak Joel (31, Berlin): «Ballerina» von JJ

«Ballerina» von JJ Lena Bronckhorst (27, Heinsberg): «Someone Like You» von Adele

Benjamin ist das jüngste Talent der Staffel

Besonders jung ist Benjamin Bieck. Der 16-Jährige ist noch Schüler und gehört damit zu den jüngsten Teilnehmern der aktuellen Staffel.