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Die neuen Blind Auditions bei «The Voice of Germany» starten. Auch zwei Talente aus der Schweiz sind dabei – und wollen Shirin David, Rea Garvey und Co. von sich überzeugen.

Am Freitagabend startet die 16. Staffel von «The Voice of Germany». Und auch die Schweiz ist bei der Castingshow vertreten. In der offiziellen Teilnehmerübersicht werden aktuell zwei Schweizer Talente aufgeführt. Wir zeigen euch, um wen es sich handelt.

Janis Eric Thommen kommt aus Basel-Landschaft

Der erste Schweizer Kandidat ist Janis Eric Thommen. Der 25-Jährige stammt aus dem Kanton Basel-Landschaft und stellt sich in der neuen Staffel den Blind Auditions. Der 25-Jährige bringt bereits reichlich musikalische Erfahrung mit zu «The Voice of Germany».