Am Freitagabend startet die 16. Staffel von «The Voice of Germany». Und auch die Schweiz ist bei der Castingshow vertreten. In der offiziellen Teilnehmerübersicht werden aktuell zwei Schweizer Talente aufgeführt. Wir zeigen euch, um wen es sich handelt.
Janis Eric Thommen kommt aus Basel-Landschaft
Der erste Schweizer Kandidat ist Janis Eric Thommen. Der 25-Jährige stammt aus dem Kanton Basel-Landschaft und stellt sich in der neuen Staffel den Blind Auditions. Der 25-Jährige bringt bereits reichlich musikalische Erfahrung mit zu «The Voice of Germany».
Thommen arbeitet als Sänger und Vocal Coach und bietet über seine eigene Plattform «Thommen Vocals» Gesangsunterricht an. Dabei unterrichtet er sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Sängerinnen und Sänger.
Auch seine Ausbildung passt dazu: Ende 2025 schloss Thommen einen Master of Arts in Musikpädagogik ab. Als Musiker tritt er zudem unter dem Künstlernamen JET auf und veröffentlicht eigene Musik sowie Cover auf Plattformen wie Spotify und YouTube.
Nun wechselt für ihn gewissermassen die Perspektive: Statt anderen beim Singen zu helfen, muss er selbst die Coaches von seiner Stimme überzeugen. Thommen gehört zu den Schweizer Talenten, die sich in der neuen Staffel den Blind Auditions von «The Voice of Germany» stellen.
Janis’ Blind Audition wird in Folge 4 am 19. September ab 20.15 Uhr bei ProSieben zu sehen sein.
Mit Jessica Paulo ist eine zweite Schweizerin dabei.
Sie ist 20 Jahre alt und kommt aus dem Kanton Bern. Auch sie gehört laut der offiziellen Übersicht zu den Talenten der neuen Staffel.
Über die Sängerin ist vor ihrem Auftritt bislang nur wenig bekannt. Umso spannender dürfte es werden, mit welchem Song sie bei den Blind Auditions antritt und ob sie einen oder sogar mehrere Coaches von ihrer Stimme überzeugen kann.
Diese Coaches sitzen 2026 bei «The Voice» auf den roten Stühlen
Die Coach-Besetzung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Zurück sind Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier, die gemeinsam einen Doppelstuhl besetzen.
Die neue Staffel startet am 11. September 2026 um 20.15 Uhr bei Sat. 1. Am Samstag geht es dann direkt weiter bei ProSieben.
Wann und wo läuft «The Voice of Germany 2026»?
Folge 1: Freitag, 11. September 2026, um 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 2: Samstag, 12. September 2026, um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Folge 3: Freitag, 18. September 2026, um 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 4: Samstag, 19. September 2026, um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Folge 5: Freitag, 25. September 2026, um 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 6: Samstag, 26. September 2026, um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Folge 7: Freitag, 2. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 8: Samstag, 3. Oktober 2026, um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn