Unterhaltung

Die Blind Auditions bei «The Voice of Germany» gehen weiter. Zwölf Talente stellen sich am Samstag den Coaches. Wir zeigen, wer dabei ist und welche Songs sie singen.

Bei «The Voice of Germany» wird am Samstagabend weiter gebuzzert. Am 26. September 2026 läuft die sechste Folge der aktuellen Staffel. Ab 20.15 Uhr kämpfen die nächsten Talente um einen Platz in einem der vier Coach-Teams. ProSieben zeigt die Folge im Free-TV, parallel ist sie bei Joyn verfügbar.

Diese Kandidaten sind am Samstag bei The Voice of Germany dabei

In der sechsten Blind Audition stehen zwölf Talente auf der Bühne. Sie bringen musikalisch eine ziemlich breite Mischung mit.

Das sind die Kandidaten und ihre Songs: