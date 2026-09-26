Bei «The Voice of Germany» wird am Samstagabend weiter gebuzzert. Am 26. September 2026 läuft die sechste Folge der aktuellen Staffel. Ab 20.15 Uhr kämpfen die nächsten Talente um einen Platz in einem der vier Coach-Teams. ProSieben zeigt die Folge im Free-TV, parallel ist sie bei Joyn verfügbar.
Diese Kandidaten sind am Samstag bei The Voice of Germany dabei
In der sechsten Blind Audition stehen zwölf Talente auf der Bühne. Sie bringen musikalisch eine ziemlich breite Mischung mit.
Das sind die Kandidaten und ihre Songs:
Isabelle Trittel (29, Nähe Bremen): «Love You I Do» von Jennifer Hudson
Undine Lux (38, Fürstenwalde): «Ich liebe das Leben» von Vicky Leandros
Andre Berres (27, Odenwaldkreis): «Tears Don't Fall» von Bullet for My Valentine
Ben Müller (31, Mönchengladbach): «Unchain My Heart» von Joe Cocker
Dozy Jane (34, Nähe Berlin): «Stop» von Sam Brown
Elijah Peiler (23, Dresden): «Riding to New York» von Passenger
Marika (33, Leverkusen): «Lila Wolken» von Marteria, Yasha und Miss Platnum
Yvonne Herrmann (40, Landkreis Hassberge): «You Shook Me All Night Long» von AC/DC
Anthony Bauer (54, Nähe Hamburg): «You're the First, the Last, My Everything» von Barry White
Mila Bouzid (32, München): «No Tears Left to Cry» von Ariana Grande
Jason Bauer (24, Nähe Hamburg): «Stand by Me» von Ben E. King
Vom Helene-Fischer-Double auf die The-Voice-Bühne
Undine Lux will am Samstag die Coaches von sich überzeugen. Die 38-Jährige aus Fürstenwalde bringt bereits reichlich musikalische Erfahrung mit. Sie nahm viele Jahre Gesangsunterricht, sang im Chor und war zeitweise sogar als Helene-Fischer-Double unterwegs. Inzwischen hat sie zudem ein eigenes Label gegründet.
Bei «The Voice of Germany» möchte Undine nun mit ihrer eigenen Stimme überzeugen. Passend zu ihrer musikalischen Vergangenheit setzt sie bei ihrer Blind Audition auf einen Schlagerklassiker: Sie singt «Ich liebe das Leben» von Vicky Leandros.
Vater und Sohn treten bei The Voice gegeneinander an
Eine besondere Konstellation gibt es auch bei Anthony Bauer und seinem Sohn Jason. Beide stehen am Samstag bei «The Voice of Germany» auf der Bühne – allerdings nicht gemeinsam als Duo. Vater und Sohn absolvieren jeweils ihre eigene Blind Audition und müssen unabhängig voneinander versuchen, die Coaches zum Buzzern zu bringen.
Der 54-jährige Anthony hat als Sänger und Entertainer bereits Bühnenerfahrung und tritt mit Barry Whites «You're the First, the Last, My Everything» an. Sein 24-jähriger Sohn Jason versucht es dagegen mit «Stand by Me» von Ben E. King. Anthony entschied sich nach der Bewerbung seines Sohnes kurzerhand dazu, ebenfalls bei der Castingshow anzutreten.
Ob Vater und Sohn die Coaches von sich überzeugen können oder es nur einer schafft, wird sich heute Abend zeigen.
Wann läuft The Voice of Germany heute?
Folge 6 läuft am Samstag, 26. September 2026, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Parallel lässt sich die Sendung bei Joyn streamen. Dort können die Folgen nach der Ausstrahlung zudem auf Abruf angesehen werden.