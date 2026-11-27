Im Berufsalltag sitzt Timo Görnhardt am Steuer eines Linienbusses. Bei «The Voice of Germany» steht er vor einer ganz anderen Herausforderung: Er singt vor Publikum und Coaches. Der Kandidat aus dem Odenwaldkreis gehört zum Team von Michi Beck und Smudo. Heute tritt er in der letzten Teamfight-Ausgabe an.

Sein erster Bühnenauftritt brachte ihn zu The Voice

Bei seinem Einstieg in die Sendung stellte sich Görnhardt als Busfahrer vor. Nach Senderangaben war seine Blind Audition zugleich sein erster Bühnenauftritt überhaupt.

Mit «Blauer Ballon» von Berq überzeugte er Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo. Der Zuspruch bewegte ihn sichtbar. Anschliessend ging sein Weg im Team der beiden Fanta-4-Musiker weiter.

Ein Battle mit persönlicher Bedeutung

In den Battles sang Timo gemeinsam mit Nicole Hagedorn «Fluss» von Lea. Das Lied über Verlust hatte für beide eine persönliche Bedeutung.

Timo erzählte in der Sendung, dass sein Stiefvater kurz nach seiner Blind Audition unerwartet gestorben sei. Der gemeinsame Auftritt bot ihm die Möglichkeit, seine Trauer musikalisch auszudrücken. Die Darbietung berührte auch die Coaches.