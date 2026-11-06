Beim letzten Battle-Abend treffen die italienische Gesangsgruppe Soul-Food Vocalist und der Südtiroler Sänger Zayed aufeinander. Sie gehören beide zum Team von Nico Santos und singen gemeinsam «Fall on Me». Der Auftritt berührt den Coach und Gastcoach Sarah Engels so sehr, dass beiden die Tränen kommen. Sie verschaffen Nico Santos sogar einen Vorteil für die «Teamfights».

Eine Gruppe aus Pompeji trifft auf einen Sänger aus Bozen

Hinter Soul-Food Vocalist stehen vier Stimmen aus Pompeji: Antonella, Carmen, Francesco und Simone. Zayed kommt aus Bozen. Für ihren gemeinsamen Auftritt wählen sie ein Lied, das im Original Andrea Bocelli mit seinem Sohn Matteo singt.

Ihr Battlepartner ist dabei Zayed der Südtiroler. Beim Coaching und der Songvergabe ist Zayed erst mal unsicher und eingeschüchtert von seinen Gegnern, denn sie agieren wie Profis bzw. sind sogar Profis. Nico versucht ihm Mut zu machen und hofft, dass er aus sich rauskommt.

Nico und Sarah können ihre Tränen nicht zurückhalten