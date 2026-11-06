Beim letzten Battle-Abend treffen die italienische Gesangsgruppe Soul-Food Vocalist und der Südtiroler Sänger Zayed aufeinander. Sie gehören beide zum Team von Nico Santos und singen gemeinsam «Fall on Me». Der Auftritt berührt den Coach und Gastcoach Sarah Engels so sehr, dass beiden die Tränen kommen. Sie verschaffen Nico Santos sogar einen Vorteil für die «Teamfights».
Eine Gruppe aus Pompeji trifft auf einen Sänger aus Bozen
Hinter Soul-Food Vocalist stehen vier Stimmen aus Pompeji: Antonella, Carmen, Francesco und Simone. Zayed kommt aus Bozen. Für ihren gemeinsamen Auftritt wählen sie ein Lied, das im Original Andrea Bocelli mit seinem Sohn Matteo singt.
Ihr Battlepartner ist dabei Zayed der Südtiroler. Beim Coaching und der Songvergabe ist Zayed erst mal unsicher und eingeschüchtert von seinen Gegnern, denn sie agieren wie Profis bzw. sind sogar Profis. Nico versucht ihm Mut zu machen und hofft, dass er aus sich rauskommt.
Nico und Sarah können ihre Tränen nicht zurückhalten
«
Das war einer der schönsten Momente für mich bei ‹The Voice› – History.»
Nico ist sichtlich berührt und gibt den Talenten ein besonderes Lob und tolle Anerkennung, indem er diesen Moment als für ihn schönsten Moment der The-Voice-Geschichte einordnet.
Auch Sarah Engels ist beeindruckt und wünscht sich diesen Song und diese Performance «wenn sie von dieser Welt geht».
Sarah kürt dieses Battle zum «Battle of the Night»
Dieser emotionale Auftritt bleibt nicht nur lange in Erinnerung bei Nico, sondern verschafft ihm sogar einen Vorteil für die «Teamfights». Sarah Engels hat sich für dieses Battle als «Battle of the Night» entschieden und damit waren alle Coaches einverstanden, denn diese Performance war wirklich beeindruckend und emotional.