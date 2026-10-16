Für Jochen und Verena endet die Saison auf der Terrihütte überraschend früh. In «SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten» sorgt ein Baustopp für eine Änderung ihrer Pläne: Die Bauarbeiter wollen die Arbeiten erst im Frühling fortsetzen.
Bauarbeiter sehen keine Chance, rechtzeitig fertig zu werden
Aus Sicht der Bauarbeiter reicht die verbleibende Zeit nicht aus, um die Arbeiten ganzheitlich abzuschliessen. Deshalb ziehen sie für diese Saison einen Schlussstrich. Was noch aussteht, soll im Frühling gestärkt angepackt werden.
Für Jochen und Verena bedeutet der Entscheid ein früheres Saisonende als gedacht. Nach allen Herausforderungen und Problemen, die sie mit dem Umzug zur neuen Hütte gemeistert haben, endet nun die Saison überraschend einen Monat früher als geplant.
Jochen sieht den Zeitpunkt des Baustopps kritisch. Seiner Einschätzung nach hätte noch länger gearbeitet werden können.
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Ich finde, man hätte noch länger arbeiten können.»
Jochens Meinung nach hätte man die Arbeiten fortsetzen können, solange kein Schnee fällt und die Temperaturen im akzeptablen Bereich liegen.
Am Entscheid ändert sein Einwand allerdings nichts: Auf der Terrihütte ruhen die Bauarbeiten nun bis zum Frühling – und für das Hüttenpaar kommt der Saisonabschluss früher als erwartet.
Verena und Jochen ziehen ein kleines Fazit auf der Terrihütte
Auf die Nachfrage, wie zufrieden das Paar mit dem Start und der ersten Saison sei, zeigen sie sich sehr zufrieden. Das Publikum und die Gäste seien anders, sie hätten einige neue nette Menschen kennengelernt und seien trotz aller Herausforderungen sehr zufrieden und freuten sich auf die neue Hüttensaison.
Gleichzeitig freuen sie sich aber auch auf die Erholungszeit, denn langfristig, sagt Jochen, würde die Hüttensaison von Ende Juni bis Ende Oktober auch «an die Substanz ginge».
Damit beenden die beiden ihre erste Saison auf der Terrihütte.