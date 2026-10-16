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Früher Schluss als erwartet für Jochen und Verena: Auf der Terrihütte werden die Bauarbeiten bis zum Frühling unterbrochen. Hüttenwart Jochen hätte sich einen anderen Entscheid gewünscht.

Für Jochen und Verena endet die Saison auf der Terrihütte überraschend früh. In «SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten» sorgt ein Baustopp für eine Änderung ihrer Pläne: Die Bauarbeiter wollen die Arbeiten erst im Frühling fortsetzen.

Bauarbeiter sehen keine Chance, rechtzeitig fertig zu werden

Aus Sicht der Bauarbeiter reicht die verbleibende Zeit nicht aus, um die Arbeiten ganzheitlich abzuschliessen. Deshalb ziehen sie für diese Saison einen Schlussstrich. Was noch aussteht, soll im Frühling gestärkt angepackt werden.

Für Jochen und Verena bedeutet der Entscheid ein früheres Saisonende als gedacht. Nach allen Herausforderungen und Problemen, die sie mit dem Umzug zur neuen Hütte gemeistert haben, endet nun die Saison überraschend einen Monat früher als geplant.

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