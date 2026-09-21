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Bei GZSZ kann Michi Yvonne nicht vergessen. Als die beiden gemeinsam alte Sachen aussortieren, werden schmerzhafte Erinnerungen wach. Doch dann trifft Michi eine harte Entscheidung für sich.

Eigentlich soll bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ein neues Kapitel beginnen: Michi (Lars Pape) steht kurz vor seinem Umzug in eine WG und will seine Vergangenheit hinter sich lassen. Doch ausgerechnet beim gemeinsamen Ausmisten mit seiner Ex-Freundin Yvonne (Gisa Zach) kommen alte Gefühle wieder hoch. Während Yvonne auf einen freundschaftlichen Umgang hofft, wird Michi klar, wie sehr er noch an ihrer gemeinsamen Zeit hängt.

Michi kann Yvonne einfach nicht vergessen

Der bevorstehende Umzug bedeutet für Michi einen Neuanfang. Gemeinsam mit Yvonne geht er seine alten Sachen durch und entscheidet, wovon er sich trennen möchte.

Dabei stösst er auf allerlei Erinnerungsstücke. Neben einem Teller seines geliebten Eishockeyvereins findet sich auch eine Bowlingkugel, die er einst in einer Bierlaune mitgenommen hat.

Für Michi ist das alles andere als wertloser Kram. Jedes Stück erinnert ihn an einen besonderen Moment. Vor allem die Bowlingkugel lässt ihn an glücklichere Zeiten mit Yvonne zurückdenken.

Schnell wird deutlich, dass er die Trennung noch lange nicht verarbeitet hat. Seine Gefühle für Yvonne sind weiterhin da.

Yvonne hofft auf Freundschaft – Michi will mehr

Während Yvonne versucht, nach der Trennung wieder ein freundschaftliches Verhältnis zu Michi aufzubauen, sieht es in seinem Inneren ganz anders aus.

Der ehemalige Partner von Yvonne leidet noch immer unter dem Liebes-Aus. Besonders schmerzhaft ist für ihn, dass ihre Beziehung letztlich an ihren Gefühlen für Jo Gerner gescheitert ist.

Dabei hatte Michi im Mai selbst die Konsequenzen gezogen und sich von Yvonne getrennt. Sie war damals nicht bereit gewesen, ihre Scheidung von Gerner durchzuziehen. Für Michi war das ein schwerer Schlag.