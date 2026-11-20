Vom Schlagermikrofon ans australische Lagerfeuer? Michelle soll 2027 bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» mitmachen. Das berichtet «Focus» unter Berufung auf Informationen der «Bild»-Zeitung. Die 54-Jährige wäre damit ein prominenter Name für die kommende Ausgabe.

Michelle soll eine der höchsten Dschungelcamp-Gagen erhalten

Dem Bericht zufolge soll Michelle ihre Teilnahme zugesagt haben. Für den Einzug in den australischen Busch winke ihr angeblich eine der höchsten Gagen der bisherigen Showgeschichte.

Eine konkrete Summe nennt der zugängliche Focus-Bericht nicht. Wie viel Michelle tatsächlich erhalten würde, bleibt damit offen.

Was RTL zur möglichen Teilnahme sagt

Eine offizielle Bestätigung liegt bislang nicht vor. Laut «OK!», das ebenfalls den Bild-Bericht aufgreift, wollte RTL die Spekulationen über die Besetzung nicht kommentieren. Michelles Einzug ist damit weiterhin eine Medieninformation und keine bestätigte Kandidatenankündigung.

Nach dem Bühnenabschied wäre es eine neue TV-Rolle

Michelle hat ihre Karriere als Schlagersängerin 2026 beendet. Eine Teilnahme würde sie nun in einem anderen Fernsehformat zurück vor ein grosses Publikum bringen.

Auch international stand sie bereits im Rampenlicht: Beim Eurovision Song Contest 2001 vertrat sie Deutschland mit «Wer Liebe lebt» und erreichte den achten Platz. Ob sie sich demnächst statt einer Musikjury den Dschungelprüfungen stellt, muss sich noch bestätigen.