Zurück auf die Ski wollte Michelle Gisin unbedingt. Doch zwischen den ersten Schwüngen nach einem schweren Unfall und einem Comeback im Weltcup liegt ein weiter Weg. Die dreiteilige Doku-Serie «Michelle Gisin: Stärker als der Sturz» begleitet die zweifache Olympiasiegerin durch diese Zeit. Ab Donnerstag, 26. November, ist sie bei SRF zu sehen.

Ein Trainingssturz mit schweren Folgen

Am 11. Dezember 2025 stürzte Gisin im Abfahrtstraining in St. Moritz schwer und rutschte in die Fangnetze. Sie verletzte sich am rechten Handgelenk, am linken Knie und an der Halswirbelsäule. Noch am selben Abend waren Operationen nötig.

Es folgten Monate der Rehabilitation. Gisin arbeitete an ihrer Genesung und stand schliesslich wieder auf Schnee. Am 3. November 2026 gab sie jedoch ihren Rücktritt bekannt. «Ich bin dankbar für die unglaublichen Jahre, die ich auf diesem Level fahren konnte», sagte sie damals an der Medienkonferenz.

SRF begleitet mehr als die körperliche Genesung

Die Serie beschäftigt sich mit den Folgen des Unfalls, der Rehabilitation und den Fragen nach Gisins sportlicher Zukunft. Dabei geht es auch um Unsicherheit und die persönliche Verarbeitung des Erlebten.

Die drei Folgen tragen die Titel «Der Sturz», und . Produziert wurde die Serie von SRF gemeinsam mit Contrast Film und Freshcom.