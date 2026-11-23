Miley Cyrus (34) und Maxx Morando (28) haben sich am 21. November 2026 in Palm Springs, Kalifornien, das Jawort gegeben. Die US-Sängerin teilte auf Instagram mehrere Schwarz-Weiss-Aufnahmen der Hochzeit. Darauf sind die frisch Vermählten unter anderem beim Küssen zu sehen, umgeben von weissen Rosen. Wer ist der Musiker, der das Herz des einstigen «Hannah Montana»-Stars erobert hat?

Maxx Morando ist Schlagzeuger und Musikproduzent

Der 28-Jährige spielt Schlagzeug in der aus Los Angeles stammenden Band Liily und arbeitet zudem als Musikproduzent. Unter anderem war er an Miley Cyrus' 2023 erschienenem Album «Endless Summer Vacation» beteiligt, auf dem auch ihr Welthit «Flowers» zu hören ist. Bereits 2022 trat seine Band bei der von Cyrus moderierten Fernsehsendung «Miley's New Year's Eve Party» auf.

So lernten sich Miley Cyrus und Maxx Morando kennen

Die Liebesgeschichte der beiden begann 2021. Wie Cyrus 2023 gegenüber der britischen «Vogue» erzählte, lernten sie sich bei einem arrangierten Blind Date kennen.

Im Dezember 2025 bestätigte Miley Cyrus ihre Verlobung mit Maxx Morando. Morando hatte den Antrag während einer gemeinsamen Asienreise geplant. Nach Aufenthalten in Tokio und Kyoto wartete er bis zum letzten Tag, um Cyrus möglichst unerwartet die entscheidende Frage zu stellen. Die Überraschung gelang. Gegenüber dem US-Sender ABC erklärte die Sängerin, dass sie normalerweise nur schwer zu überraschen sei. «Ich war so, so, so überrascht.»