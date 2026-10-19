Unterhaltung

Jasmin Wagner verabschiedet sich nach 30 Jahren von ihrer Bühnenfigur «Blümchen». Bei Florian Silbereisen wird die Sängerin emotional und verrät, weshalb sie sich zurückzieht.

Mit «Herz an Herz», «Boomerang» und «Kleiner Satellit» wurde sie in den 1990er-Jahren berühmt. Am Samstagabend (17. Oktober 2026) stand Jasmin Wagner beim «Schlagerbooom» in Dortmund ein letztes Mal bei einem grossen TV-Auftritt als «Blümchen» im Rampenlicht. Als Moderator Florian Silbereisen die 46-Jährige auf ihren Abschied ansprach, konnte sie ihre Tränen nicht zurückhalten.

Jasmin Wagner will mehr Zeit mit ihrer Tochter verbringen

«Die Gefühle sind alle da, die guten und die sehr traurigen. Aber es ist eine wohlüberlegte Entscheidung», erklärte Wagner in der Sendung. Der Grund für ihren Rückzug liegt im Privaten: Die Sängerin möchte künftig mehr Zeit mit ihrem Mann und ihrer fast vierjährigen Tochter verbringen.

Eigentlich hatte Wagner bereits für November 2025 ein Abschiedskonzert geplant. Dieses musste sie jedoch absagen, nachdem ihre Mutter an Krebs erkrankt war. Damals entschied sie sich, für ihre Familie da zu sein.

«Blümchen» wurde mit 15 Jahren zum Popstar

Ihre Karriere begann 1995, als Wagner mit «Herz an Herz» der Durchbruch gelang. Mit ihrem schnellen Dance-Sound und auffälligen Bühnenoutfits gehörte sie bald zu den bekanntesten deutschen Popstars und verkaufte Millionen Tonträger.

Nach ihrer ersten Erfolgsphase widmete sie sich anderen musikalischen Projekten und arbeitete unter anderem mit Finch, McFitti und Stereoact zusammen. 2019 kehrte sie als «Blümchen» zurück und trat wieder regelmässig mit ihren Hits auf. Ob es irgendwann ein weiteres Comeback geben könnte, bleibt offen.