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Eine verwüstete Erde, rätselhafte Erinnerungen und Tom Cruise in der Hauptrolle: Am Sonntagabend steht ein aufwendig produzierter Science-Fiction-Film im TV-Programm.

Tom Cruise ist am Sonntag, 4. Oktober 2026, in «Oblivion» zu sehen. Sat.1 zeigt den Science-Fiction-Film von Regisseur Joseph Kosinski aus dem Jahr 2013 von 20.15 bis 22.50 Uhr. Neben Cruise spielen unter anderem Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nikolaj Coster-Waldau und Melissa Leo mit.

Darum geht es in «Oblivion»

Die Handlung spielt im Jahr 2077. Nach einem Krieg gegen ausserirdische Angreifer gilt die Erde als weitgehend unbewohnbar. Jack Harper (Tom Cruise) gehört zu den wenigen Menschen, die noch auf dem Planeten arbeiten. Als Techniker repariert er bewaffnete Drohnen und steht kurz davor, die Erde zu verlassen.

Doch Jack wird von wiederkehrenden Träumen über eine unbekannte Frau verfolgt. Als ein Raumschiff abstürzt und er unter den Überlebenden ausgerechnet diese Frau entdeckt, gerät sein bisheriges Weltbild ins Wanken. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden.

«Oblivion» kostete 120 Millionen Dollar

Für «Oblivion» stand ein Produktionsbudget von 120 Millionen Dollar zur Verfügung. Weltweit spielte der Film 287,9 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Gedreht wurde unter anderem in Louisiana, New York, Kalifornien und Island.

Sendetermin: «Oblivion», Sonntag, 4. Oktober 2026, 20.15 bis 22.50 Uhr auf Sat.1.