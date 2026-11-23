Seit dem ersten Trailer zu «Grand Theft Auto 6» im Dezember 2023 wurde über die Schauspielerin hinter Lucia Caminos spekuliert. Besonders häufig fiel dabei der Name Manni L. Perez. Fans entdeckten Ähnlichkeiten zwischen der US-Amerikanerin und der Spielfigur und verglichen ihre Stimme mit jener aus den Trailern. Nun haben die veröffentlichten Spiel-Credits und eine Nominierung bei den Game Awards 2026 die Vermutungen bestätigt.

Lucia Caminos in GTA 6: Manni L. Perez spielt die Hauptfigur

Am 17. November 2026 wurden die Nominierten für die diesjährigen Game Awards bekannt gegeben. Unter ihnen befindet sich Manni L. Perez, die für ihre Leistung in GTA 6 in der Kategorie «Best Performance» ins Rennen geht. Insgesamt erhielt das Spiel acht Nominierungen, darunter auch für die Auszeichnung als Spiel des Jahres. Die Preisverleihung findet am 10. Dezember statt.

Mehrere Gaming-Medien identifizieren Perez als Darstellerin von Lucia Caminos. Die offiziellen Credits für das Spiel listen sie für Lucia Caminos auf. Ob Rockstar Games auch die Gesichtszüge der Schauspielerin direkt für das Charaktermodell übernommen hat, geht aus den bisher geprüften offiziellen Angaben nicht eindeutig hervor.

Wer ist Manni L. Perez?

Manni L. Perez wurde am 7. September 1992 in New York City geboren und ist 34 Jahre alt. Die Schauspielerin hat dominikanische und puerto-ricanische Wurzeln. Nach einem Studium an der Tisch School of the Arts der New York University übernahm sie Rollen in verschiedenen amerikanischen Fernsehproduktionen.