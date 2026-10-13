Unterhaltung

Am Samstag treffen bei Fame Fighting 2026 insgesamt 18 Teilnehmer aufeinander. Hier findet ihr die Kämpfe, Startzeiten und Infos zu Livestream und Tickets.

Gigi Birofio gegen Laurenz Pesch, Aleks Petrovic gegen Yasin Cilingir und sieben weitere Duelle: Am Samstag, 17. Oktober, findet «Fame Fighting 4» in der Grugahalle in Essen statt. Realitystars und Content Creators treten dabei in neun Boxkämpfen gegeneinander an. Wer den Abend verfolgen möchte, braucht den passenden Streamingzugang. Dabei lohnt sich ein genauer Blick: Veranstaltungsbeginn, Vorberichterstattung und Kampfstream starten zu unterschiedlichen Zeiten.

Wann beginnt Fame Fighting 2026?

Die Grugahalle nennt 18 Uhr als Veranstaltungsbeginn. Der Einlass ist voraussichtlich ab 16 Uhr vorgesehen. BILD berichtet ebenfalls ab 16 Uhr vom Roten Teppich; die Übertragung des Kampfabends beginnt laut Anbieter um 18.30 Uhr.

Für Zuschauer in der Schweiz gelten dieselben Uhrzeiten. Die genaue Startzeit eines einzelnen Kampfes lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Wo kann man Fame Fighting live schauen?

Der Kampfabend läuft auf BILD.de und in den BILD-Apps. Über die Smart-TV-App lässt sich die Übertragung auch auf dem Fernseher verfolgen. Voraussetzung sind ein BILDplus-Abo und zusätzlich der Fight-Pass für einmalig fünf Euro. Die Abokosten kommen hinzu.

Eine kostenlose Übertragung der vollständigen Kämpfe ist in der aktuellen Ankündigung nicht vorgesehen.