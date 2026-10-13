Gigi Birofio gegen Laurenz Pesch, Aleks Petrovic gegen Yasin Cilingir und sieben weitere Duelle: Am Samstag, 17. Oktober, findet «Fame Fighting 4» in der Grugahalle in Essen statt. Realitystars und Content Creators treten dabei in neun Boxkämpfen gegeneinander an. Wer den Abend verfolgen möchte, braucht den passenden Streamingzugang. Dabei lohnt sich ein genauer Blick: Veranstaltungsbeginn, Vorberichterstattung und Kampfstream starten zu unterschiedlichen Zeiten.
Wann beginnt Fame Fighting 2026?
Die Grugahalle nennt 18 Uhr als Veranstaltungsbeginn. Der Einlass ist voraussichtlich ab 16 Uhr vorgesehen. BILD berichtet ebenfalls ab 16 Uhr vom Roten Teppich; die Übertragung des Kampfabends beginnt laut Anbieter um 18.30 Uhr.
Für Zuschauer in der Schweiz gelten dieselben Uhrzeiten. Die genaue Startzeit eines einzelnen Kampfes lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.
Wo kann man Fame Fighting live schauen?
Der Kampfabend läuft auf BILD.de und in den BILD-Apps. Über die Smart-TV-App lässt sich die Übertragung auch auf dem Fernseher verfolgen. Voraussetzung sind ein BILDplus-Abo und zusätzlich der Fight-Pass für einmalig fünf Euro. Die Abokosten kommen hinzu.
Eine kostenlose Übertragung der vollständigen Kämpfe ist in der aktuellen Ankündigung nicht vorgesehen.
BILD hat für das Format weltweit exklusive Übertragungsrechte angekündigt. Das Angebot richtet sich damit grundsätzlich auch an Zuschauer ausserhalb Deutschlands. Schweizer Fans sollten vor dem Kauf die aktuellen Buchungsbedingungen prüfen.
Wer kämpft gegen wen? Die vollständige Fightcard
Diese neun Paarungen sind angekündigt:
Luigi «Gigi» Birofio vs. Laurenz Pesch
Brenda Brinkmann vs. Gabriela Alves
Tommy Pedroni vs. Lorik Bunjaku
Aleks Petrovic vs. Yasin Cilingir
Eric Sindermann vs. Diogo Sangre
Oliver Ginkel vs. Allen Bauer
Hati Suarez vs. Nelly Noire
Fabio Knez vs. Max Bornmann
Ediz Tasci vs. Bobby Chambers
Die Liste zeigt die angekündigten Paarungen, keine verbindliche Reihenfolge der Kämpfe.
Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte das Duell zwischen Gigi Birofio und Laurenz Pesch erhalten. Beide verbindet eine konfliktreiche Vorgeschichte aus «Ex on the Beach». Für Laurenz ist es das Debüt bei Fame Fighting, während Gigi bereits Erfahrung im Ring gesammelt hat.
Auch Fabio Knez und Max Bornmann treffen bei ihrer Fame-Fighting-Premiere auf ein bekanntes Gesicht: Beide nahmen an der ersten Staffel von «Make Love, Fake Love» teil.
Gibt es noch Tickets für Fame Fighting?
Laut der BILD-Mitteilung vom 12. Oktober ist die Grugahalle ausverkauft. Der offizielle Ticketshop nennt zwar weiterhin einen Einstiegspreis von 29 Euro. Diese Preisangabe bedeutet aber nicht, dass noch Plätze verfügbar sind.