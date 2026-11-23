Drei weitere Männer sind raus: In der fünften Folge von «Die Bachelorette» endet für Elison, Eric und Chyna das Kennenlernen mit Ariel. Für die Kandidaten aus den Kantonen Aargau, St. Gallen und Zürich geht die Suche nach der Liebe damit ausserhalb der Sendung weiter. Bereits in der vergangenen Folge mussten Diego, Massimo und Antonio ihre Sachen packen. Nun stehen die nächsten Abschiede fest.
Diese drei Kandidaten sind in Folge 5 ausgeschieden
Für diese Männer ist die Teilnahme an «Die Bachelorette» vorbei:
Elison, 20, aus Aarau AG, Strassenbauer
Eric, 26, aus St. Gallen SG, Musikmanager und Metallbauer
Chyna, 26, aus Affoltern am Albis ZH, Content Creator
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Für Elison und Chyna endet die Ungewissheit
Zum Ende der vierten Folge hatte Ariel einen weiteren Abschied angekündigt. Nach einem gemeinsamen Date mit Elison, Chyna und Karim stand fest, dass einer der drei die Heimreise antreten sollte. Die Auflösung blieb zunächst offen.
Mit Folge 5 herrscht nun auch für Elison und Chyna Klarheit: Beide gehören zu den ausgeschiedenen Kandidaten. Der 20-jährige Strassenbauer aus Aarau und der 26-jährige Content Creator aus Affoltern am Albis sind damit nicht mehr im Rennen um Ariels Herz.
Auch Eric muss sich von Ariel verabschieden
Neben Elison und Chyna scheidet Eric aus. Der 26-Jährige aus St. Gallen ist Musikmanager und Metallbauer. Auch für ihn endet die Teilnahme in der fünften Folge.
Damit wächst die Liste der ausgeschiedenen Männer um drei weitere Namen. Welche Kandidaten Ariel weiter kennenlernen möchte, entscheidet sich im weiteren Verlauf der Staffel.