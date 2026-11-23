Drei weitere Männer sind raus: In der fünften Folge von «Die Bachelorette» endet für Elison, Eric und Chyna das Kennenlernen mit Ariel. Für die Kandidaten aus den Kantonen Aargau, St. Gallen und Zürich geht die Suche nach der Liebe damit ausserhalb der Sendung weiter. Bereits in der vergangenen Folge mussten Diego, Massimo und Antonio ihre Sachen packen. Nun stehen die nächsten Abschiede fest.

Diese drei Kandidaten sind in Folge 5 ausgeschieden

Für diese Männer ist die Teilnahme an «Die Bachelorette» vorbei:

Elison , 20, aus Aarau AG, Strassenbauer

, 20, aus Aarau AG, Strassenbauer Eric , 26, aus St. Gallen SG, Musikmanager und Metallbauer

, 26, aus St. Gallen SG, Musikmanager und Metallbauer Chyna, 26, aus Affoltern am Albis ZH, Content Creator