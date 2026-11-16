Der Cliffhanger ist aufgelöst: Diego und Massimo müssen bei «Die Bachelorette» beide gehen. Auch für Antonio, genannt Toni, endet in Folge 4 die Suche nach der Liebe mit Ariel. Damit stehen drei Abschiede fest. Am Ende kündigt die Baslerin allerdings bereits den nächsten an: Nach einem Date mit drei Kandidaten will sie einen weiteren Mann nach Hause schicken. Wer das ist, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer noch nicht.

Warum Diego und Massimo gehen müssen

Zum Ende der vorherigen Folge hatte Ariel Diego und Massimo nach vorne gebeten. Zwischen ihr und Diego war es zum Streit gekommen. Nun zieht sie die Konsequenzen: Sein Verhalten ist ihr zu kindlich und ihr gegenüber zu respektlos. Für sie reicht es nicht für ein weiteres Kennenlernen.

Auch Massimo bekommt keine weitere Chance. Bei ihm fehlt Ariel das erkennbare Bemühen. Er hat ihr bislang zu wenig gezeigt, um sie davon zu überzeugen, dass er ernsthaft um sie kämpfen möchte.

Für beide endet damit die Teilnahme an der Sendung.

Antonio wartet auf den richtigen Moment – und verpasst ihn

Später muss auch Antonio gehen. Der Metzger erklärt, dass er sich einiges für den richtigen Moment mit Ariel aufgehoben habe. Doch auf diesen Moment will sie nicht länger warten.