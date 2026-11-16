Der Cliffhanger ist aufgelöst: Diego und Massimo müssen bei «Die Bachelorette» beide gehen. Auch für Antonio, genannt Toni, endet in Folge 4 die Suche nach der Liebe mit Ariel. Damit stehen drei Abschiede fest. Am Ende kündigt die Baslerin allerdings bereits den nächsten an: Nach einem Date mit drei Kandidaten will sie einen weiteren Mann nach Hause schicken. Wer das ist, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer noch nicht.
Warum Diego und Massimo gehen müssen
Zum Ende der vorherigen Folge hatte Ariel Diego und Massimo nach vorne gebeten. Zwischen ihr und Diego war es zum Streit gekommen. Nun zieht sie die Konsequenzen: Sein Verhalten ist ihr zu kindlich und ihr gegenüber zu respektlos. Für sie reicht es nicht für ein weiteres Kennenlernen.
Auch Massimo bekommt keine weitere Chance. Bei ihm fehlt Ariel das erkennbare Bemühen. Er hat ihr bislang zu wenig gezeigt, um sie davon zu überzeugen, dass er ernsthaft um sie kämpfen möchte.
Für beide endet damit die Teilnahme an der Sendung.
Antonio wartet auf den richtigen Moment – und verpasst ihn
Später muss auch Antonio gehen. Der Metzger erklärt, dass er sich einiges für den richtigen Moment mit Ariel aufgehoben habe. Doch auf diesen Moment will sie nicht länger warten.
Während er noch darauf setzt, sich später stärker zu öffnen, beendet Ariel das Kennenlernen. Seine Zurückhaltung kostet ihn die Chance, weiter um ihr Herz zu kämpfen.
Antonio hatte während der Folge auch von früheren Beziehungen erzählt: Nach eigenen Angaben war er bereits zweimal verlobt und wurde betrogen. Seine persönliche Geschichte ändert jedoch nichts an Ariels Entscheidung.
Damit sind in Folge 4 ausgeschieden:
Diego
Massimo
Antonio, genannt Toni
1/3DiegoBild: 3+/CH Media
Ein weiterer Kandidat muss gehen – aber wer?
Nach einem gemeinsamen Date mit Chris «Chyna», Elison und Karim steht für Ariel fest, dass einer von ihnen die Heimreise in die Schweiz antreten soll.
Die Auflösung verschiebt die Sendung jedoch auf die nächste Folge. Deshalb lässt sich zum Ende von Folge 4 noch kein vierter ausgeschiedener Kandidat benennen.
Sicher ist bislang nur: Für Diego, Massimo und Antonio ist die Reise vorbei. Bei einem weiteren Mann bleibt das Publikum erneut im Ungewissen.