Drei Männer müssen nach der dritten Folge von «Die Bachelorette» die Villa verlassen: Adrian, Dani und Fernando. Für Ariel sind es drei unterschiedliche Entscheidungen. Bei einem fehlt ihr die Initiative, bei einem anderen kommt sie nach einem Date ins Zweifeln. Und bei Dani ist für sie schon nach dem ersten Spiel klar, dass es nicht passt.

Warum Adrian, Dani und Fernando keine Rose bekommen

Adrian hatte bei einem Date zu dritt die Gelegenheit, Ariel näher kennenzulernen. Überzeugen konnte er sie dabei nicht. Auf Ariel wirkte sein Auftreten nicht authentisch genug.

Dani fällt bei Ariel bereits im ersten Spiel negativ auf. Mehrere seiner Antworten und sein Auftreten wertet sie als Warnsignale. Für sie ist klar, dass sich daraus keine Beziehung entwickeln wird.

Fernando ist Ariel zu zurückhaltend. Sie hätte sich gewünscht, dass er von sich aus auf sie zugeht. Weil ihr diese Initiative fehlt, gibt sie ihm keine Rose.