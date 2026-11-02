Nach dem unterbrochenen Auftakt bringt die zweite Folge von «Die Bachelorette» neue Entscheidungen. Ariel verabschiedet sich von weiteren Männern. Einer von ihnen muss allerdings nicht erst bei der Rosenvergabe um seinen Platz zittern: Daniel schickt sie bereits vorher nach Hause.

Wer ist in Folge 2 ausgeschieden?

Diese drei Kandidaten müssen die Sendung verlassen:

Daniel: Ariel beendet seine Teilnahme bereits vor der Nacht der Rosen.

Ariel beendet seine Teilnahme bereits vor der Nacht der Rosen. Lionel: Der Basler erhält bei der Rosenvergabe keine Rose.

Der Basler erhält bei der Rosenvergabe keine Rose. Arlind: Auch für ihn endet die Suche nach Ariels Herz ohne Rose.