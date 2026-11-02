Nach dem unterbrochenen Auftakt bringt die zweite Folge von «Die Bachelorette» neue Entscheidungen. Ariel verabschiedet sich von weiteren Männern. Einer von ihnen muss allerdings nicht erst bei der Rosenvergabe um seinen Platz zittern: Daniel schickt sie bereits vorher nach Hause.
Wer ist in Folge 2 ausgeschieden?
Diese drei Kandidaten müssen die Sendung verlassen:
Daniel: Ariel beendet seine Teilnahme bereits vor der Nacht der Rosen.
Lionel: Der Basler erhält bei der Rosenvergabe keine Rose.
Arlind: Auch für ihn endet die Suche nach Ariels Herz ohne Rose.
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Besonders Daniels Abschied fällt auf. Nachdem Ariel das Geschehen in der Villa beobachtet hat, zweifelt sie an seinen Absichten. Für sie entsteht der Eindruck, dass ihm der Aufenthalt und die Aufmerksamkeit wichtiger sind als ein ernsthaftes Kennenlernen.
Lionel und Ariel verbindet eine gemeinsame Vergangenheit
Auch Lionels Ausscheiden hat eine besondere Vorgeschichte. Bei der Poolparty sprechen die beiden darüber, dass sie sich bereits von früher kennen. Ariel erzählt dabei von einer intimen Begegnung.