Ein neues Kennenlernen unter besonderen Vorzeichen: Bei «Die Bachelorette» trifft Ariel auf einen Mann, dem sie schon lange vor der Sendung begegnet ist. Doch zunächst erkennt sie Lionel nicht wieder. Er selbst weiss dagegen, wer vor ihm steht. Bei der Poolparty spricht Ariel den Basler schliesslich auf ihre gemeinsame Vergangenheit an.

Ariel erinnert sich an eine Begegnung vor sechs Jahren

Ariel schildert in der Folge, dass die beiden sich vor rund sechs Jahren kennengelernt hätten. Dabei erzählt sie auch, dass Lionel damals sein erstes Mal mit ihr gehabt habe.

Zunächst hatte sie ihn nicht zuordnen können. Erst der Name Lionel und seine Verbindung zu Basel bringen sie auf die Spur. Im Gespräch will sie deshalb wissen, ob er sich ebenfalls an sie erinnert. Er bestätigt, dass er sie kennt.

Dass die beiden eine intime Vorgeschichte verbindet, hatte 3+ bereits in Lionels offizieller Kandidatenvorstellung angekündigt. Die Einzelheiten kommen nun in der Sendung zur Sprache.

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