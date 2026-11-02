Bei «Die Bachelorette» fällt eine Entscheidung diesmal ohne Rose. Ariel hat die Männer in der Villa beobachtet – und dabei einen Eindruck gewonnen, der für Daniel das Ende seiner Teilnahme bedeutet. Mit den Worten «Pack deine Koffer und geh» macht sie deutlich, dass sie ihn nicht weiter kennenlernen möchte. Diese Formulierung hat auch der Sender in seiner Staffelankündigung veröffentlicht.

Ariel zweifelt stark an Daniels Absichten

Während die Männer untereinander reden, verfolgt Ariel das Geschehen. Daniels Auftreten überzeugt sie dabei nicht. Für sie wirkt es, als stünden bei ihm Party, Ferien und Bekanntheit im Vordergrund – und weniger die Suche nach einer Beziehung mit ihr.

Damit ist für Ariel eine Grenze erreicht. Sie entscheidet sich, Daniel bereits vor der nächsten Rosenvergabe nach Hause zu schicken.

Seine tatsächlichen Beweggründe lassen sich daraus nicht abschliessend ableiten. Klar ist aber: Ariels Eindruck reicht aus, um das Kennenlernen zu beenden.

Daniel will nochmals reden – sein Bruder bleibt

Daniel reagiert enttäuscht und möchte das Gespräch mit Ariel nochmals suchen. Doch dazu kommt es in der gezeigten Szene nicht mehr: Sie ist bereits gegangen und lässt sich auf keine weitere Aussprache ein.