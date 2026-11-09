In der dritten Folge von «Die Bachelorette» geht es für die Kandidaten darum, Ariel bei einer Verführungs-Challenge von sich zu überzeugen. Livio gewinnt das Spiel und sichert sich damit einen Platz beim Doppeldate. Dort ergibt sich für ihn die Gelegenheit, Ariel abseits der Challenge näherzukommen.

Beim Doppeldate küssen sich Ariel und Livio

Livio konnte beim «Verführungsspiel» Ariel überzeugen und hat somit ein Doppeldate ergattern können. Bei einem schönen Abendessen am Strand reden die beiden schon über Zukunftspläne. Ariel spürt die Spannung und merkt, dass Livio ihr die ganze Zeit auf die Lippen schaut und sie küssen möchte.

Man merkt aber Livio seine Nervosität vollkommen an. Nichtsdestotrotz ergreift er die Initiative und bittet Ariel um einen Spaziergang am Strand. Dabei kommt es dann zum intensiven Kuss. Beiden gefällt es und sie wirken glücklich über das Geschehene.

Die anderen Teilnehmer wirken schockiert

Als Livio am Tag darauf allen erzählt, dass es zum ersten Kuss kam, sind die anderen Jungs natürlich nicht begeistert und wirken schockiert und enttäuscht. Livio erzählt vom ganzen Abend und die anderen können nur zuhören.

Jedoch zeigen sich einige Jungs ehrgeizig und geben in den Interviews eine Kampfansage Richtung Ariel und alle anderen.