Es sind drei Worte, die eigentlich Nähe schaffen sollen. Beim Gruppendate sagt Elison zu Ariel: «Ich liebe dich.» Für die Bachelorette kommt das Geständnis allerdings viel zu früh. Statt sich über die Liebeserklärung zu freuen, stellt sie seine Gefühle infrage. Kann er sie nach dieser kurzen Zeit überhaupt schon lieben? Ariel will genauer wissen, was hinter seinen Worten steckt – und bittet ihn zum Einzelgespräch.

Für Ariel geht Elison zu schnell

Beim Date mit insgesamt drei Kandidaten möchte Elison deutlich machen, wie viel ihm Ariel bedeutet. Doch mit seinem Liebesgeständnis erreicht er sie nicht so, wie er es sich offenbar erhofft.

Für die Baslerin passen die grossen Worte nicht zum bisherigen Kennenlernen. Aus ihrer Sicht braucht Liebe mehr Zeit. Dass Elison bereits davon spricht, macht sie deshalb skeptisch.

Im anschliessenden Gespräch bekommt er die Gelegenheit, zu erklären, was er damit meint.

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Seine Erklärung überzeugt die Bachelorette nicht

Elison versucht, seine Vorstellung von Liebe zu beschreiben und seine Aussage verständlich zu machen. Ariels Zweifel kann er damit jedoch nicht ausräumen.