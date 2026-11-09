Bachelorette Ariel verrät, was für sie Red Flags sind – und nennt ihren «Bodycount»
Gleich zu Beginn der dritten Folge will Ariel wissen, wie ihre Kandidaten beim Dating ticken. Im Spiel müssen sich die Männer zwischen Ja und Nein entscheiden. Danach verrät die Baslerin, welche Antworten für sie eine Red Flag sind und welche sie als Green Flag wertet.
Diese Antworten sind für Ariel eine Red Flag
Folgende Sachen sind für die Bachelorette Ariel eine Red Flag und ein absolutes No-Go.
- Wenn der Partner eine beste Freundin hat – für sie ist eine Freundschaft zwischen Frau und Mann nicht möglich
- «Bodycount» über 30 – zwei Teilnehmer gestehen mit wie vielen Frauen sie bereits geschlafen haben, bei dem einen oder anderen Kandidaten liegt die Zahl bei über 30, Ariel ist schockiert
- Noch keine Beziehung geführt – der Kandidat Chris «Chyna» ist ehrlich und sagt, dass er bisher noch in keiner festen Beziehung war mit seinen 26 Jahren.
- Wenn der Partner keinen Führerschein besitzt – Dani (32) hat noch keinen Führerschein und das ist für Ariel eine absolute Red Flag
- Socken beim Sex an – Don gibt zu, dass er beim Sex seine Socken anlässt, für Ariel auch eher eine Red Flag
- Wenn der Mann jede Woche feiern geht – Dani gesteht erneut: Er geht nahezu jede Woche feiern und macht Party. Ariel ist geschockt und wundert sich darüber, da er 32 ist. Für Ariel eine absolute Red Flag. Sie wünscht sich ihren Partner am Wochenende bei sich.