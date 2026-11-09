Gleich zu Beginn der dritten Folge will Ariel wissen, wie ihre Kandidaten beim Dating ticken. Im Spiel müssen sich die Männer zwischen Ja und Nein entscheiden. Danach verrät die Baslerin, welche Antworten für sie eine Red Flag sind und welche sie als Green Flag wertet.

Diese Antworten sind für Ariel eine Red Flag

Folgende Sachen sind für die Bachelorette Ariel eine Red Flag und ein absolutes No-Go.