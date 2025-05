Topfit und ausgeschlafen in jedem Alter

Dank dieser Expertise sind die Produkte von Hüsler Nest bis weit über die Grenzen der Schweiz hinaus als wohltuende Alternative bei Rückenbeschwerden, Bandscheibenproblemen oder Allergien beliebt. Ganz nach Wunsch bietet die Schweizer Manufaktur ihre Schlafsysteme in vier Ausführungen an: «Original», «DeLuxe», «Designa» sowie das Kinder- und Jugendbett «Titlis Kids» mit Futon-Federelement. Egal für welche Variante man sich entscheidet, jedes Hüsler Nest-Schlafsystem passt sich der schlafenden Person an und stützt den ganzen Körper. Ausserdem ein Plus: Hüsler Nest achtet bereits beim Einkauf der Rohstoffe auf Umwelt und Nachhaltigkeit. So stehen alle Produkte für Natur und konsequent wohngesunde Materialien wie unbehandelte Hölzer, reine Schweizer Schafschurwolle, Kamelhaar, Baumwolle, Leinen und Naturlatex. Verschiedene Zudecken, Kissen und Auflagen machen das kuschelige Nest perfekt. Auf diese Weise wirkt eine Nacht im Hüsler Nest wie eine Frischekur: erholsam, direkt aus der Natur ins Schlafzimmer und voller traumhaftem Komfort.