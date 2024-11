«Safety First.» Die FOPPA AG schützt Menschen und stärkt ihre Mitarbeitenden.

Wir sorgen für Sicherheit, wo immer es darauf ankommt. Ob in Schulen, Krankenhäusern, Einkaufszentren oder Wohnhäusern – unsere Mitarbeitenden arbeiten mit Leidenschaft und Fachkompetenz an den unterschiedlichsten Orten. Von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen über Gaswarnanlagen bis hin zu Feuerlöschern, Brandmeldern und Feuerwehrbedarf bieten wir umfassende Lösungen zum Schutz von Menschen und Gebäuden – schweizweit.

Mich haben die gelebten Werte der Unternehmung sehr beeindruckt und überzeugen mich heute noch. Im Mittelpunkt steht der Mensch, dessen Potenzial durch eine aktiv geförderte Work-Life-Balance gezielt entwickelt wird. Andrea Nigg-Tschirky, Verantwortliche Human Resource

In unserem Unternehmen steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir fördern eine Kultur des Respekts, der Eigenverantwortung und der Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Jeder Einzelne leistet einen wichtigen Beitrag, der nicht nur den Erfolg der FOPPA AG stärkt, sondern als sinnvolle Arbeit auch persönlich erfüllt. Die anspruchsvollen Aufgaben erfordern viel Eigeninitiative und Verantwortung – wir sind stolz darauf, dass unsere Mitarbeitenden diese Herausforderungen mit Engagement und Kompetenz meistern.

Als Familienunternehmen legen wir grossen Wert auf wertschätzende Anstellungsbedingungen, attraktive Benefits sowie die berufliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden – bei welcher sie unterstützt werden. Der Stamm an langjährigen Mitarbeitern gibt uns recht. Die Freude an der Arbeit verbindet uns alle und spiegelt sich nicht nur in unseren Leistungen wider, sondern auch in der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Unternehmens.