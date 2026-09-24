Panorama

Die Schweizerische Nationalbank lässt den Leitzins erneut unverändert bei null Prozent. Gleichzeitig hebt die SNB ihre Prognosen für die Inflation und das Wirtschaftswachstum leicht an.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) setzt ihre Zinspause fort. Bei ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung am Donnerstag entschied sie, den Leitzins weiterhin bei 0 Prozent zu belassen. Während die Inflationsprognose nur leicht steigt, hebt die Nationalbank ihre Wachstumsprognose für 2026 deutlich an.

SNB erwartet leicht höhere Inflation

Nach Einschätzung der Währungshüter hat der mittelfristige Inflationsdruck seit der vorherigen geldpolitischen Lagebeurteilung lediglich leicht zugenommen. Die Inflation ist von 0,6 Prozent im Mai auf 0,8 Prozent im August gestiegen. Dazu trugen vor allem höhere Preise für Erdölprodukte bei. Für das vierte Quartal erwartet die SNB einen weiteren leichten Anstieg der Inflation, bevor sie im Verlauf des Jahres 2027 wieder zurückgehen dürfte.

Für die kommenden Jahre korrigiert die SNB ihre Inflationsprognosen etwas nach oben. Für 2026 erwartet sie im Jahresdurchschnitt eine Teuerung von 0,7 Prozent, für 2027 und 2028 jeweils 0,8 Prozent. Zuvor hatte die Prognose bei 0,6 Prozent für 2026 und 2027 sowie bei 0,7 Prozent für 2028 gelegen.

Schweizer Wirtschaft soll stärker wachsen

Deutlicher fällt die Anpassung beim erwarteten Wirtschaftswachstum aus. Für das laufende Jahr prognostiziert die SNB neu ein Wachstum von 1,5 bis 2,0 Prozent. Bislang hatte sie mit einem Plus von rund 1 Prozent gerechnet.

Für 2027 ändert sich die Einschätzung dagegen nicht. Die Nationalbank geht weiterhin davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft um rund 1,5 Prozent wachsen wird.