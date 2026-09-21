Panorama

Die Schweizerische Nationalbank entscheidet regelmässig über die Höhe des Leitzinses. Wann der nächste SNB-Zinsentscheid ansteht und zu welcher Uhrzeit er bekanntgegeben wird.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) entscheidet regelmässig über die Ausrichtung ihrer Geldpolitik. Für Sparerinnen und Sparer, Kreditnehmer sowie die Finanzmärkte steht dabei insbesondere der SNB-Leitzins im Fokus. Der nächste geldpolitische Entscheid fällt im September 2026.

Wann ist der nächste SNB Zinsentscheid?

Der nächste Zinsentscheid der SNB findet am Donnerstag, 24. September 2026, statt. Die Schweizerische Nationalbank veröffentlicht ihren geldpolitischen Entscheid um 9.30 Uhr Schweizer Zeit.

Damit steht zu diesem Zeitpunkt fest, ob die Nationalbank den Leitzins verändert oder auf dem bisherigen Niveau belässt. Aktuell beträgt der SNB-Leitzins 0,00 Prozent. Beim vorherigen Zinsentscheid am 18. Juni 2026 hatte die Nationalbank den Leitzins unverändert gelassen.

Um wie viel Uhr wird der SNB-Leitzins bekanntgegeben?

Für alle, die den Zinsentscheid der SNB verfolgen möchten, ist vor allem eine Uhrzeit entscheidend: 9.30 Uhr. Dann wird der geldpolitische Entscheid veröffentlicht.

Eine halbe Stunde später, um 10.00 Uhr, folgt das Mediengespräch der Schweizerischen Nationalbank. Dort wird der geldpolitische Entscheid näher erläutert.

Nach dem September-Termin steht 2026 noch ein weiterer regulärer Zinsentscheid an. Die nächste geldpolitische Entscheidung der SNB ist für den 10. Dezember 2026 vorgesehen.