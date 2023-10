Bachelorette Yara aus Graubünden ist nicht mehr mit Suajb zusammen

Yara Buol aus Cazis hat an der diesjährigen Staffel der Bachelorette teilgenommen. In der Finalsendung hat sie Eric die letzte Rose geschenkt. In der Folge des Wiedersehens wurde jedoch bekannt, dass sich Buol trotzdem für den Zweitplatzierten Suajb entschieden hat. Als sie uns im Juni in Chur besuchten, wirkte das Paar glücklich und die beiden haben uns verraten: «Beklagen können wir uns nicht. Es läuft echt super im Moment.» Nun, knapp vier Monate später, ist es auch mit Suajb vorbei.