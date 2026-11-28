Mauro Lustrinellis erste Trainerstation in der Bundesliga ist beendet. Der 1. FC Union Berlin hat sich am Samstagabend vom ehemaligen Thun-Coach getrennt. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf den Verein. Die Entscheidung fällt nach der 1:2-Niederlage beim FSV Mainz 05.

Nur sieben Punkte aus elf Bundesligaspielen

Die Zahlen zeigen, weshalb der Druck auf Lustrinelli zuletzt erheblich gestiegen war. Nach elf Meisterschaftsspielen steht Union auf Rang 17 und damit auf einem direkten Abstiegsplatz.

Lustrinellis Bundesliga-Bilanz bei Union:

Spiele: 11

11 Siege: 1

1 Unentschieden: 4

4 Niederlagen: 6

6 Punkte: 7 von 33 möglichen

7 von 33 möglichen Tore: 9

9 Gegentore: 28

28 Tordifferenz: −19

−19 Punkteschnitt: rund 0,64 pro Spiel

Damit erzielten die Berliner unter Lustrinelli weniger als ein Tor pro Ligaspiel, kassierten aber durchschnittlich mehr als zweieinhalb Gegentreffer.

Der einzige Ligasieg blieb ohne Fortsetzung