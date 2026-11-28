Mauro Lustrinellis erste Trainerstation in der Bundesliga ist beendet. Der 1. FC Union Berlin hat sich am Samstagabend vom ehemaligen Thun-Coach getrennt. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf den Verein. Die Entscheidung fällt nach der 1:2-Niederlage beim FSV Mainz 05.
Nur sieben Punkte aus elf Bundesligaspielen
Die Zahlen zeigen, weshalb der Druck auf Lustrinelli zuletzt erheblich gestiegen war. Nach elf Meisterschaftsspielen steht Union auf Rang 17 und damit auf einem direkten Abstiegsplatz.
Lustrinellis Bundesliga-Bilanz bei Union:
Spiele: 11
Siege: 1
Unentschieden: 4
Niederlagen: 6
Punkte: 7 von 33 möglichen
Tore: 9
Gegentore: 28
Tordifferenz: −19
Punkteschnitt: rund 0,64 pro Spiel
Damit erzielten die Berliner unter Lustrinelli weniger als ein Tor pro Ligaspiel, kassierten aber durchschnittlich mehr als zweieinhalb Gegentreffer.
Der einzige Ligasieg blieb ohne Fortsetzung
Den einzigen Bundesliga-Erfolg feierte Lustrinelli am 10. Oktober beim 1:0 gegen Elversberg. Danach gelang Union in sechs weiteren Ligapartien kein Sieg mehr.
Auch die letzten drei Begegnungen brachten keine Wende: Auf das 0:2 in Freiburg folgten ein 1:5 gegen Leipzig und schliesslich das 1:2 in Mainz. Allein in diesen drei Spielen kassierte Union neun Gegentore.
Vom Meistertitel mit Thun zum frühen Aus in Berlin
Lustrinelli war mit einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte nach Deutschland gekommen: Mit dem FC Thun hatte er als Aufsteiger die Schweizer Meisterschaft gewonnen. Im Mai gab Union seine Verpflichtung bekannt.
In Berlin blieb die erhoffte Entwicklung aus. Nach insgesamt 13 Pflichtspielen endet seine Amtszeit bereits wieder. Neben dem Trainerwechsel kündigte Union laut dpa eine weitere Personalentscheidung an: Sport-Geschäftsführer Horst Heldt wird den Verein nach der Saison verlassen.