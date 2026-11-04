«Das sind die schwierigsten Tage meines Lebens», schreibt Jesús Owono in einer Mitteilung, die der FC Andorra am Mittwoch auf seinem offiziellen X-Kanal veröffentlicht hat. Der Torhüter finde kaum Worte und könne noch immer schwer begreifen, was passiert sei. Seine Gedanken seien bei Jesús de Miguel, dessen Familie und allen, die ihm nahestanden.
Owono verabschiedet sich von De Miguel
Owono schreibt, er wisse, dass noch vieles zu klären sei. Dem, was auf ihn zukomme, werde er mit Respekt begegnen. Im Moment könne er aber nur an De Miguel und die Trauer über seinen Tod denken. «Ruhe in Frieden, Jesús», schliesst er seine Mitteilung. Der FC Andorra bittet um Rücksicht und Respekt.
Todesfall Jesús de Miguel: Nun meldet sich Torhüter Jesús Owono zu Wort | Südostschweiz
De Miguel starb nach einem Zusammenprall im Spiel
Der Stürmer des CD Tenerife war am Montag im spanischen Zweitligaspiel gegen den FC Andorra mit Owono zusammengeprallt. De Miguel wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, wo er am Dienstag starb.
Spanische Medien berichten, dass sich Owono nach dem Vorfall aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen hat. Bereits am Dienstag war auf X eine angebliche Stellungnahme des Torhüters aufgetaucht. Der FC Andorra bestätigte gegenüber dem spanischen Sender RTVE, dass sie von einem falschen Konto stammte. Die Äusserung vom Mittwoch verbreitete der Klub über seinen eigenen Kanal.