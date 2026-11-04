«Das sind die schwierigsten Tage meines Lebens», schreibt Jesús Owono in einer Mitteilung, die der FC Andorra am Mittwoch auf seinem offiziellen X-Kanal veröffentlicht hat. Der Torhüter finde kaum Worte und könne noch immer schwer begreifen, was passiert sei. Seine Gedanken seien bei Jesús de Miguel, dessen Familie und allen, die ihm nahestanden.

Owono verabschiedet sich von De Miguel

Owono schreibt, er wisse, dass noch vieles zu klären sei. Dem, was auf ihn zukomme, werde er mit Respekt begegnen. Im Moment könne er aber nur an De Miguel und die Trauer über seinen Tod denken. «Ruhe in Frieden, Jesús», schliesst er seine Mitteilung. Der FC Andorra bittet um Rücksicht und Respekt.

📃 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 https://t.co/dCEQJEcAKx — FC Andorra (@fcandorra) November 4, 2026