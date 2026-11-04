Jesús de Miguel starb am Dienstag, 3. November, im Alter von 30 Jahren im Spital. Am Vorabend war er in der Nachspielzeit des spanischen Zweitligaspiels zwischen dem CD Tenerife und dem FC Andorra mit Jesús Owono zusammengestossen. Die spanische Nationalpolizei untersucht den Todesfall unter gerichtlicher Aufsicht. Damit steht noch keine strafrechtliche Verantwortung fest
Szenario 1: Vier bis zwölf Spiele Sperre
Der spanische Fussballverband RFEF sieht in Artikel 102 seines Disziplinarreglements vier bis zwölf Spielsperren vor, wenn ein Spieler während des Spiels gewaltsam gegen einen Gegner vorgeht und die Aktion schwere Folgen hat. Die Nachrichtenagentur EFE nennt diesen Artikel als mögliche Grundlage für eine Sanktion gegen Owono. Die Sportzeitung «AS» rechnet mit acht bis zwölf Spielen. Das ist eine Einschätzung; eine veröffentlichte Entscheidung des Verbands konnte ich zum Recherchestand vom 4. November nicht verifizieren.
Eine lebenslange Sperre sieht Artikel 102 nicht vor.
Szenario 2: Die Ermittlungen enden ohne Strafverfahren gegen Owono
Der leitende Staatsanwalt von Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, hält es laut EFE für sehr schwierig, dass es zu einem Strafprozess kommt. Er verweist darauf, dass sich der Zusammenprall im Kampf um den Ball ereignete. Die Rote Karte dokumentiert die sportliche Beurteilung der Szene.
Strafrechtlich müssten die Behörden darüber hinaus klären, ob Owono eine rechtlich relevante Sorgfaltspflicht verletzte und ob ihm der Tod zugerechnet werden kann. Reichen die Anhaltspunkte dafür nicht aus, kann das Verfahren eingestellt werden. Eine Sperre durch den Fussballverband bleibt unabhängig davon möglich.
Szenario 3: Geldstrafe bei minder schwerer Fahrlässigkeit
Stellt ein Gericht eine fahrlässige Tötung in der minder schweren Form fest, sieht Artikel 142 Absatz 2 des spanischen Strafgesetzbuchs eine Geldstrafe von drei bis 18 Monaten vor. Die Monate bezeichnen den Zeitraum, für den die Geldstrafe bemessen wird. Für die Verfolgung dieser Variante verlangt das Gesetz ausserhalb des motorisierten Strassenverkehrs grundsätzlich eine Anzeige der geschädigten Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung.
Szenario 4: Ein bis vier Jahre Freiheitsstrafe bei schwerer Fahrlässigkeit
Bei einer Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung durch schwere Fahrlässigkeit sieht Artikel 142 Absatz 1 eine Freiheitsstrafe von einem bis vier Jahren vor. Drei Jahre lägen innerhalb dieses Rahmens; die gesetzliche Obergrenze für diesen Tatbestand liegt bei vier Jahren. Der Strafrahmen sagt nichts darüber aus, wie wahrscheinlich eine Anklage oder Verurteilung im Fall Owono ist. Der zuständige Staatsanwalt äussert sich dazu bislang zurückhaltend.