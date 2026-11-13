Für Deutschland steht heute ein richtungsweisendes Auswärtsspiel an. Nach fünf Punkten aus vier Nations-League-Partien braucht das DFB-Team in Serbien ein gutes Ergebnis, um seine Chancen auf das Viertelfinale zu wahren. Gespielt wird am Freitag, 13. November, um 20.45 Uhr im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad.
Wo läuft Serbien gegen Deutschland heute im Free-TV?
RTL zeigt Serbien gegen Deutschland live im Free-TV. Die Vorberichte beginnen um 20.15 Uhr. Laura Wontorra moderiert die Übertragung, Lothar Matthäus ist als Experte dabei. Wolff-Christoph Fuss kommentiert.
Für Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz ist die Übertragung über RTL zugänglich, sofern der Sender im jeweiligen TV-Angebot enthalten ist. In Deutschland wird zusätzlich ein Stream bei RTL+ angeboten.
Deutschland braucht Punkte für das Viertelfinale
In Gruppe A2 liegt Deutschland mit fünf Punkten hinter den Niederlanden und Griechenland. Beide haben acht Zähler. Serbien wartet nach vier Partien noch auf den ersten Punkt.
Mannschaft
Punkte
1. Niederlande
8
2. Griechenland
8
3. Deutschland
5
4. Serbien
0
Die beiden Erstplatzierten erreichen das Viertelfinale. Verliert Deutschland heute und bleiben die Niederlande gegen Griechenland ungeschlagen, ist das Weiterkommen für das DFB-Team nicht mehr möglich. Ein Punktgewinn würde zumindest den direkten Abstieg ausschliessen.
Mit einem Sieg in Belgrad könnte Deutschland das Viertelfinale dagegen weiterhin aus eigener Kraft erreichen. Die Entscheidung würde dann im abschliessenden Heimspiel gegen die Niederlande am Montag, 16. November, fallen.
Das Hinspiel ging mit 2:0 an Deutschland
Das erste Duell dieser Nations-League-Ausgabe gewann Deutschland am 1. Oktober in München mit 2:0. Nun muss die Mannschaft in Belgrad nachlegen.
Personell bietet das Aufgebot unter anderem eine Rückkehr: Niclas Füllkrug ist wieder dabei. Erstmals wurde zudem der Gladbacher U21-Nationalspieler Wael Mohya für die A-Nationalmannschaft nominiert, der aber nicht spielen wird. Klopp entschied sich gegen ihn im Kader für das Serbien-Spiel.