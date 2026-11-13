Für Deutschland steht heute ein richtungsweisendes Auswärtsspiel an. Nach fünf Punkten aus vier Nations-League-Partien braucht das DFB-Team in Serbien ein gutes Ergebnis, um seine Chancen auf das Viertelfinale zu wahren. Gespielt wird am Freitag, 13. November, um 20.45 Uhr im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad.

Wo läuft Serbien gegen Deutschland heute im Free-TV?

RTL zeigt Serbien gegen Deutschland live im Free-TV. Die Vorberichte beginnen um 20.15 Uhr. Laura Wontorra moderiert die Übertragung, Lothar Matthäus ist als Experte dabei. Wolff-Christoph Fuss kommentiert.

Spiel: Serbien–Deutschland

Serbien–Deutschland Wettbewerb : UEFA Nations League

: UEFA Nations League Datum: Freitag, 13. November 2026

Freitag, 13. November 2026 Anpfiff: 20.45 Uhr Schweizer Zeit

20.45 Uhr Schweizer Zeit Free-TV: RTL

RTL Sendebeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielort: Rajko-Mitić-Stadion, Belgrad

Für Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz ist die Übertragung über RTL zugänglich, sofern der Sender im jeweiligen TV-Angebot enthalten ist. In Deutschland wird zusätzlich ein Stream bei RTL+ angeboten.

Deutschland braucht Punkte für das Viertelfinale